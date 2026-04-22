Как хиляди помагат на Кристо и Жан-Клод за “Бягащата ограда” ­ 50 г. по-късно в музей в Калифорния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изложба в Калифорния отбелязва 50 години от инсталацията “Бягащата ограда” на Кристо и Жан-Клод. Тя ще бъде разположена в Музея на окръг Сонома в Калифорния от 27 юни до 8 ноември.

Експозицията, наречена “Кристо и Жан-Клод: Бягащата ограда на 50 години”, е посветена на кръглата годишнина от реализирането на проекта.

Изложбата показва четиригодишната подготовка и голямото обществено участие, довели до реализирането на 5,5-метровата бяла структура от плат.

“Бягащата ограда” (на англ. Running Fence) е монументална временна инсталация, която през 1976 г. се простира на дължина от близо 40 км през окръзите Сонома и Марин в САЩ. Проектът остава едно от знаковите произведения в съвременното изкуство.

“Бягащата ограда” беше като светлинна лента в пейзажа”, казва Кристо през 1977 г. Проектът тогава ангажира стотици хиляди хора и е превърнал самия процес в част от изкуството.

“Развълнувани сме да представим тази история за упоритост и красота на ново поколение”, казва изпълнителният директор на музея Карън Уайз, където ще бъде представена изложбата.

