Стиховете на Мирела Иванова - наръчник по отстояване

“На 14-годишна възраст, на ничията земя на юношеството, несигурна, недонаправена, неясна на самата себе си, самотна и сама в един парк, за първи път проумях, че мога да призова поезията.” Думите са на Мирела Иванова, а днес стиховете ѝ са събрани в антологията “Призоваване на поезията” (изд. “Хермес”). По думите ѝ стиховете в нея биха могли да послужат като наръчник по отстояване или взет изпит по изпитания. Антологията поставя превратна точка в творчеството ѝ, защото обобщава всичко досега, но и предоставя новото, бъдещето на поетесата.

Стиховете и разказите на Мирела Иванова са превеждани и публикувани на множество езици. Тя е и драматург в Народния театър “Иван Вазов”, на чиито камерни сцени с успех се играят пиесите ѝ “О, ти, която и да си…” и “Бележките под линия”.

