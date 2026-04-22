Иван Обретенов рисува 18 нови картини, поканен от Вежди Рашидов за изложба

“Пентомастики” - така се нарича най-новата изложба с живописни платна на художника и поет Иван Обретенов. Зад името се крие обединяването на цветове и форми, които взаимодействат помежду си като едно цяло.

А експозицията е подредена в артгалерия “Вежди”. В нея ще бъдат показани 18 живописни платна. Поканата към художника е от Вежди Рашидов. Така Обретенов рисува картините си специално за тази изложба.

“Един истински живописец се разпознава по това, че творческият му метод може да бъде характеризиран дори само с две думи. Това в пълнота се отнася до Иван Обретенов и за него като че ли е изчерпващо определението, че усеща цвета. Качеството, без което картината би останала единствено платно, покрито с боя. Умението, по-точно талантът, на изображението да се добави душа и звучене, което да резонира във възприятията на зрителя. Става дума за улавяне на онази деликатна същност на синхронизиран ритъм между образа на цвета и цветността на образите, на улавяне на мига в междувремията на вечността, превръщащи картините в произведения на визуалната поетика.

Иван Обретенов е роден на 2 април 1948 година във Варна, където живее и до днес. Работи в областта на живописта, малката пластика и поезията. Член е на СБХ. Участва в представителни международни изложби в Германия, Полша, Русия, Чехия, Канада, Великобритания, Франция, Австрия, Белгия. Има близо тридесет самостоятелни изложби в България. Носител е на престижни отличия за изкуство, включен е в холандската колекция “1001 Reasons to Love the Earth”. Автор е на две поетични книги - “Ангелите на спирката” и “Спасени видения”.

