Виртуозният китарист Стив Вай идва у нас със супергрупата Beat

Стив Вай идва със супергрупата Beat, за да направят концерт на 9 юли в зала 1 на НДК. Бандата съживява звука от 80-те на King Crimson.

Идеята за сборната формация е на Ейдриан Бълю, бившия вокалист и китарист на легендарната прогресив група King Crimson. И отправя покана към Тони Левин, Стив Вай и Дани Кери. Участието им у нас е част от лятното им турне в Европа.

И четиримата изпълнители имат сериозна музикална биография. Освен с King Crimson Ейдриан Бълю е работил с легендарни групи и артисти като Talking Heads, Nine Inch Nails, Дейвид Бауи и Франк Запа. Известен с новаторското си и нестандартно свирене, той прави и имитации с китарата си на животни, птици, насекоми, машини и др.

Тони Левин е другото разпознаваемо име от King Crimson. Като басист на групата участва в създаването на три от най-влиятелните албуми - Discipline, Beat и Three of a Perfect Pair.

Българската публика отново ще има възможност да чуе на живо неповторимите рифове, които Стив Вай прави. Миналата година трикратният носител на “Грами” изнесе голямо шоу заедно с Джо Сатриани.

Феновете на американската прогресив рок група Tool пък ще имат възможността да чуят и видят на живо за първи път у нас прочутия барабанист Дани Кери. Неговото свирене е много нетипично, базирано е на принципите на геометрията, науката и метафизиката и е вдъхновено от джаза.