Писма от майка си и баща си чете Мариус Куркински в новия си моноспектакъл

Актьорът включва и текстове на български автори, но не издава кои, за да изненада зрителите

Писма от майка си и баща си ще прочете на сцената Мариус Куркински в новия си моноспектакъл.

Той ще излезе в зала 1 на НДК на 24 април, за да представи “BG Maриус”. Типично в неговия характерен емоционален стил актьорът ще представи съвсем човешките състояния на болка, нежност, самота... В спектакъла си е включил текстове само на български автори. Но предварително не издава кои, за да бъде изненада за публиката.

“Направил е много хубава компилация от български автори, някои от които са съвременни. Човешки спектакъл, вкарал е много лични неща. Всеки може да се припознае в тези сантиментални лични моменти”, казва пред “24 часа” продуцентът на спектакъла Кирил Кирилов.

Съвсем наскоро Куркински разказа пред Мон Дьо, че за първи път среща смъртта, когато губи майка си. Тогава обаче се налага да излезе на сцената и да играе. “Не успях да се овладея като мъж, а се отдадох на самосъжалението”, разказва той.

Няколко години по-късно и баща му умира. В последните му дни той е почти непрекъснато с него. “Беше на легло и с разсъдъка си, в пълно съзнание. Разговаряхме”, казва Куркински. Така се случва, че на следващия ден пак трябва да играе на сцената. “Щом съм имал сила и енергия да изиграя представление след това, значи съм безчувствен човек. Питах се ти защо не рухна, как издържа представлението”, спомня си Куркински.

Актьорът вече излезе с моноспектакъла си предпремиерно на сцената на Фестивалния и конгресен център във Варна, където зрителите го посрещат много емоционално.