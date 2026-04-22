На 79 г. в любимия си стол почина Дейв Мейсън, основател на легендарната британска група Traffic

Дейв Мейсън, съосновател на легендарната британска рок група Traffic, почина на 79 години.

Китаристът си отиде спокойно в любимия си стол, след като приготви вечеря с любимата си съпруга Уинифред, съобщи семейството му.

„С дълбока и дълбока тъга споделяме новината за кончината на Дейв Мейсън", се казва в изявление в официалния Instagram акаунт на музиканта, цитирано от FOX.

„В неделя, 19 април, след като приготви невероятна вечеря с любимата си съпруга Уинифред, той седна да подремне със сладката Стар в краката си."

„Той почина спокойно, в любимия си стол, заобиколен от красивата долина Карсън, която толкова много обичаше. Край като в приказка. По негови собствени правила. Така той живя живота си до самия край. Той оставя траен отпечатък върху саундтрака на нашите животи и сърцата, които е повдигнал. Неговото наследство ще бъде ценено завинаги."

В изявление пред Deadline, представителят на рок легендата каза: „От името на семейството му, с дълбока и дълбока тъга споделяме новината за кончината на Дейв Мейсън."

„В неделя, 19 април, членът на Залата на славата на рокендрола, прочутият автор на песни, музикант, певец и автор, почина мирно в дома си в Гарднървил, Невада."

„Дейв Мейсън е живял забележителен живот, посветен на музиката и хората, които е обичал", добави говорителят.

Причината за смъртта му е неизвестна.

През 2024 г. Мейсън отмени турнето си „Traffic Jam Tour" поради сериозно сърдечно заболяване, според Deadline. Година по-късно китаристът обяви оттеглянето си, позовавайки се на „продължаващи здравословни проблеми".

Мейсън е надживян от съпругата си Уинифред Уилсън и дъщеря си Даниел, както и от няколко племенници и племеннички