Рафи направи трибют на Принс

Рафи и още над 15 музиканти и танцьори направиха изключително емоционален трибют на Принс на 21 април. Концертът в “София лайф клуб” бе по повод 10-годишнината от смъртта на големия изпълнител. А феновете му, дошли да чуят на живо песните му, изпълнени от талантливия Рафи, получиха наистина много добро шоу с най-големите му хитове. Сред гостите имаше и доста популярни личности, сред които бяха Румен Угрински, Кремена Халваджиян, Михаела Маринова.

Музикантите, които се качиха на сцената, бяха Радо Казасов - барабани, Борислав Бояджиев (Борче) - перкусии, Пламен Денчев - клавишни, Евден Димитров (Ечи) - бас, Алекс Валериев - китара, Петър Йотов (Peyotoff) - китара, Владислав Мичев - тромбон, Георги Стойков - тромпет, Иван Йорданов - сакс. Към тях се присъединиха беквокалистките от Trio Trinity и танцьорите от Skywalkers.

Специално за последната песен - Purple Rain, на сцената излезе и Димитър Кърнев от D2, който направи впечатляващо соло.

