Цирк дьо Солей със 7 представления в София

Прочутият Цирк дьо Солей отново идва в София, този път с представлението си Ovo (от португалски - яйце). И тъй като шестте спектакъла са почти напълно разпродадени, е обявен и седми, който ще бъде на 2 май от 12,00 часа.

По време на шоуто публиката ще види впечатляващите изпълнения на акробати от цял свят, красиви костюми и много ефектни декори. А музиката ще бъде изпълнявана на живо. Спектакълът разказва за пъстрия и динамичен свят на насекомите - вселена, изпълнена с енергия, хумор, нежност и поразителна физическа виртуозност.

Най-прочутата циркова трупа в света ще гостува в София след 10-годишно отсъствие от 30 април до 3 май.

