Писателят Камел Дауд бе осъден на 3 г. затвор в Алжир заради книгата си "Хурии"

Френско-алжирският автор Камел Дауд каза, че е осъден на три години затвор в Алжир за книгата си „Хурии", носител на френската литературна награда „Гонкур", предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Писателят, който живее във Франция, допълни, че присъдата е произнесена във вторник, 21 април. Той каза, че е бил глобен и с 5 милиона алжирски динара или 38 000 долара щатски долара.

Романът „Хурии" се фокусира върху жертвите на това, което алжирците наричат ​​„черното десетилетие", когато десетки хиляди хора са убити, докато армията се опитва да потуши ислямистки бунт, съобщава БТА.

Конфликтът избухна през 1991 г., след като ислямистите спечелиха първия тур на законодателните избори, което накара подкрепяното от военните правителство да отмени втория тур на вота.

През 2024 г. романът на Дауд бе удостоен с наградата „Гонкур", най-високото литературно отличие на Франция.

Книгата на Дауд „Хурии" разказва историята на младо момиче, което по чудо оцелява след терористична атака в село в Западен Алжир, въпреки че ѝ е прерязано гърлото. След публикуването на романа, алжирката Саада Арбейн обвини Дауд, че е „откраднал" историята ѝ и я е използвал като основа за книгата си. Арбейн преди това е била лекувана от Айша Деду, съпругата на писателя, психиатър в университетската болница в Оран и специалист по травми, свързани с насилие по време на гражданската война.

„Камел Дауд и съпругата му поискаха разрешението ми да използват историята ми и аз отказвах всеки път", каза тя по време на няколко участия по алжирската телевизия, добавяйки, че това представлява „нахлуване в личния ѝ живот".