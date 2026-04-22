Джорджина на Роналдо дари 120 000 евро и спаси живота на болно дете

Джорджина Родригес дари последните необходими 120 000 евро за спасяването на живота на малко дете. Половинката на суперзвездата Кристиано Роналдо се трогнала от историята за 7-годишният малчуган, който бил напълно здраво и усмихнато дете. След това животът му се променя драматично.

Диагнозата NEDAMSS – изключително рядко генетично заболяване – започва постепенно да му отнема способността да говори, да се движи, да живее детството си... Появяват се гърчове и тежки двигателни затруднения. Надеждата остава една – скъпоструваща иновативна терапия.

Кампанията за събиране на средства, организирана от фондация „El Angel de Javi", обединява много хора с добри сърца през последните месеци. Сред тях е и Ивана Родригес - сестрата на Джио, която дарява цялата си награда от 100 000 евро от кулинарно състезание в Испания. Въпреки този огромен жест, все още липсвала значителна сума, съобщава Би Ти Ви.

След като вижда снимката на Хави, любимата жена на CR7 осигурява останалите средства. „Плаках от щастие, когато разбрах", споделя Ивана, описвайки мига, в който съобщила новината на майката на момчето.

Днес благодарение на този жест фондацията може да продължи напред към следващия етап от лечението на Хана.