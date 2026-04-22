Дъщерята на Румен Радев получи първа главна роля в Народния театър

Дарина Радева Снимка: Архив

Дъщерята на бившия президент и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев - Дарина, ще изиграе първата си главна роля в Народния театър в края на май.

Това ще се случи в постановката "Скъперникът" по Молиер с едно от най разпознаваемите режисьорски имена на Балканите Слободан Унковски. В момента трескаво се репетира спектакълът, който ще е сред най-мащабните проекти в програмата на театъра този сезон.

Очаква се Дарина да изиграе Мариана - любимата на сина на скъперника Арпагон.

В представлението участват близо 30 актьори от трупата, в която вече е и Дарина Радева - Георги Мамалев, Валентин Ганев, Ненчо Костов, Михаил Петров и много други.

Подходът на Унковски към класическия текст обещава среща между Молиеровата комедия и съвременното общество - в свят, в който темите за парите, властта и човешките отношения остават вечно актуални.

Режисьорът лично е избрал за една от главните роли Дарина Радева. Спектакълът обещава да бъде "театър в театъра" - мащабно, шумно и философско преживяване. В пиесата централен образ е Арпагон - вдовец, баща на две деца и патологичен скъперник.

