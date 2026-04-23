Докато столицата все още чака официалното стъпване на инспекторите от гида „Мишлен“, Пловдив вече действа. Градът току-що записа в историята си първата изцяло изискана гръцка вечеря, създадена по безкомпромисните стандарти на световната висша гастрономия.

Събитието се състоя през изминалата седмица в ресторант EDEN - носител на приза „Ресторант на годината“ за 2026 г., и премина при изключителен интерес.

Под името „Вкусът от Крит“ форматът предложи преживяване, което тотално скъса със стереотипите за гръцката храна. Вместо познатите туристически порции, гостите под тепетата опитаха ексклузивно петстепенно меню, в което традицията срещна математическата прецизност на finedining културата.

Зад реализацията на този проект застанаха двама шеф-готвачи, чиито визитки говорят сами за себе си. От Гърция пристигна Джордж Калайтсидис- кулинар, шлифовал уменията си в британските институции HambletonHall и Alchemilla (и двете с по една звезда „Мишлен“), както и в академията на Ален Дюкас в Париж (св три звезди). Негов домакин бе главният готвач на EDEN Валентин Димитров, чийто собствен професионален път също минава през престижните „Мишлен“ кухни на Европа.

Това, което впечатли най-много професионалната публика обаче, не бяха само имената. Двамата шефове и техните екипи работиха в абсолютен синхрон, превръщайки вечерята в равностоен партньорски диалог, а не в моноспектакъл на гостуващата звезда.

Самото меню бе конструирано като пътешествие из пластовете на остров Крит. Вечерята стартира с традиционната рибена супа kakavia, чиито наситени, земни вкусове зададоха тона на събитието, последвана от скаридениравиолис изящна препратка към венецианското влияние в Ханя. Основният акцент падна върху рибата bakaliaros, запазена марка на неделната семейна трапеза в южната ни съседка. Истинската изненада за вечерта дойде с ястието от дива патица, провокирано от личен спомен на Калайтсидис за първия му лов. Финалният акорд бе дързък авторски прочит на десерта брауни.

„Вкусът от Крит“ е много повече от класно събитие за ценители. То е първата стъпка от мащабен двустранен обмен между EDEN и бутиковия хотел Coutellerie в град Ханя. След като гръцките стандарти бяха представени у нас, сега е ред на пловдивския екип да стегне куфарите за Крит, където ще демонстрира възможностите на модерната българска кухня пред международна публика.

Този тип партньорства доказват, че родната гастрономия вече има самочувствието, хората и локациите, за да бъде пълноправен играч на европейската кулинарна сцена. И Пловдив току-що направи много сериозна заявка за лидерската позиция в нея.