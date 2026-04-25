Уютни стаи, вкусна храна и впечатляващи гледки към Балкана

На ваше разположение в топлото време са външният басейн, многофункционалното игрище за тенис на корт, баскетбол, волейбол, футбол и хандбал, както и фитнес уредите на открито

Множество забележителности в района като „Етъра“ и връх Шипка

Хотел „Свети Василий Велики“, който се намира в сърцето на Стара планина, е идеалното място за тиймбилдинг. Единственият 4-звезден хотел в Габрово разполага с уютни и комфортни стаи с прекрасна гледка към Балкана, а в студиата ще откриете още повече пространство и комфорт, съчетавайки отделни зони за почивка и работа.

В ресторанта на хотела, който е част от групата на Ресторантите „Of Course“, каквито има и в София, може да се насладите на вкусна и с високо качество храна. Всяко ястие е приготвено с много внимание и свежи продукти, за да направи повода още по-специален.

Екипът на хотела предлага изключителната оферта за тиймбилдинг, която е за само от 45 евро/88,01 лв. на човек на ден с пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря).

Безплатно ще може да ползвате: конферентната зала, уелнес зоната, фитнеса, външния басейн, многофункционалното игрище за тенис на корт, баскетбол, волейбол, футбол и хандбал, както и фитнес уредите на открито.

Уелнес зоната в „Свети Василий Велики“ разполага със сауна и парна баня, 8-местно джакузи, топли дивани за релакс, екстремните душове за енергия, солни стени. Гостите могат да релаксират също с масажи или да се отдадат на разкрасителни козметични процедури. Но с наближаването на топлите дни външният басейн се превръща в най-атрактивното място в хотела, където може да се насладите на слънчевите лъчи, докато гледате от шезлонга красивата Стара планина.

По време на престоя си в хотел „Свети Василий Велики“ имате възможност за активни занимания като преходи от района на местността Узана до първенеца на Стара планина - връх Ботев. В близост се намират и много забележителности: Регионалният етнографски музей на открито „Етър“, Соколският манастир „Успение Богородично“, връх Шипка.

Хотел „Свети Василий Велики“ се намира на улица „Ягода“ № 9 в гр. Габрово, телефон за резервации: 087 865 1163. Повече информация може да откриете и на интернет страницата му: hotelsvetivasilii.com