ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отложиха делото "Сияна", след като експертите и ча...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22720552 www.24chasa.bg

Подариха Коран на Ан Хатауей (Видео)

1264
Ан Хатауей СНИМКА: Ройтерс

Ан Хатауей получи като подарък екземпляр от Корана на премиерата на „Дяволът носи Прада 2", защото използвала думата „Иншаллах" по време на интервю.

43-годишната актриса промотира ролята си в дългоочакваното продължение и се появи в прилепнала кадифена рокля, като позираше с колегите си от актьорския състав на червения килим на лондонската премиера в сряда вечер, съобщи "Дейли мейл". 

На кадри, споделени в инстаграм, се вижда как Ан получава религиозния текст от фен и му казва: „Много ви благодаря. Това е много мило".

По-рано тази седмица Ан разказа пред списание People как е приела стареенето на 40 години, в клип, който стана известен в TikTok.

„Просто ми се струва, че или можеш да се страхуваш от стареенето, или можеш да се страхуваш от ранната смърт. Наистина искам да живея и да се наслаждавам на живота. Искам да имам дълъг и здрав живот. Иншаллах, надявам се да е така." 

"Ин ша Аллах" означава „Ако Аллах пожелае" или „Моля се Аллах да пожелае" и по-скоро има пожелателно значение.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

