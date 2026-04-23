Подариха Коран на Ан Хатауей (Видео)

Ан Хатауей получи като подарък екземпляр от Корана на премиерата на „Дяволът носи Прада 2", защото използвала думата „Иншаллах" по време на интервю.

43-годишната актриса промотира ролята си в дългоочакваното продължение и се появи в прилепнала кадифена рокля, като позираше с колегите си от актьорския състав на червения килим на лондонската премиера в сряда вечер, съобщи "Дейли мейл".

На кадри, споделени в инстаграм, се вижда как Ан получава религиозния текст от фен и му казва: „Много ви благодаря. Това е много мило".

По-рано тази седмица Ан разказа пред списание People как е приела стареенето на 40 години, в клип, който стана известен в TikTok.

„Просто ми се струва, че или можеш да се страхуваш от стареенето, или можеш да се страхуваш от ранната смърт. Наистина искам да живея и да се наслаждавам на живота. Искам да имам дълъг и здрав живот. Иншаллах, надявам се да е така."

"Ин ша Аллах" означава „Ако Аллах пожелае" или „Моля се Аллах да пожелае" и по-скоро има пожелателно значение.