Теодора Духовникова на сцената в Хърватия: Страховито преживяване!

Теодора Духовникова и колегите й от Народния театър представиха един от спектаклите на първата ни трупа в Хърватия.

"Да играеш "Глембаеви" в родината на Глембаеви - Хърватска, е страховито преживяване. За първи път български спектакъл участва и даже открива международния театрален фестивал "Марулевичи дни" в Сплит", написа актрисата. Тя показа и няколко кадъра от преживяването й там.

Заедно с Пламен Димов на театралната сцена в Хърватия

"Какъв град! Какъв театър! Какъв фестивал! Какви аплодисменти след това, срещите, думите на критика и зрители.. Какъв режисьор имаме! И да, какви колеги ! Обичам ви, талантливи хора и съм толкова щастлива да сме заедно на сцената.

Това беше едно щастливо турне на Народния театър", написа Духовникова във фейсбук.