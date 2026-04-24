И за рождения ден на Лили Иванова – бъди благословена за огромния талант!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Времето подминава с респект Лили Иванова, но и тя празнува рожден ден. Българката, която превърна името си в символ на огромния талант, заслужено ще направи кратък отдих днес, защото до края на годината ѝ предстоят поне 14 срещи с публиката. И то какви!

Още на 8 май ще събере колегите си за голям благотворителен концерт ва зала “Арена 8888”, като целта е набиране на средства в подкрепа на здравния и социален фонд към Съюза на артистите в България, който подпомага хора на изкуството в нужда.

В проявата ще се включат Васил Найденов, Любо Киров, Графа, Милена Илиева, Тони Димитрова, Веско Маринов, Маргарита Хранова, Орлин Горанов и кой ли още не.

В концерта, който е под съпровода на оркестъра на Музикалния театър “Стефан Македонски” с диригент Димитър Косев, ще се включат както на живо, така и чрез специални видеопослания и много български актьори.

Следващата дата е 24 май – в деня на българската култура ѝ предстои вторият в кариерата ѝ концерт в емблематичната парижка зала “Олимпия”. Тя е единственият български изпълнител, който е имал самостоятелен концерт в тази историческа зала - през януари 2009 г.

А на 2 септември ще направи грандиозно шоу на площада пред “Св. Александър Невски” с голям оркестър с диригент Константин Добройков и нейния LI Оркестра.

Турне “2026” междувременно ще мине през Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково и Пазарджик.

Как да не ѝ пожелае човек да бъде благословена с много години здраве!