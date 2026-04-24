10 тайни, които Елизабет II отнесе в гроба

На 21 април се навършиха 100 години от рождението на най-дълго управлявалият британски монарх

Преди сто години се ражда бъдещата кралица на Великобритания Елизабет II. Тя поставя рекорд в съвременната история за най-дълго царуване на монарх, заемайки трона 70 години и 214 дни. Оставя след себе си четири деца и осем внуци.

Елизабет II винаги е била обградена от множество слухове и скандали.

Не се знае дали е вярно, че кралицата е...

Търпяла изневерите на съпруга си

Nerissa Jane Irene Bowes-Lyon

Принцеса Елизабет се омъжва за Филип Маунтбатън, принц на Гърция и Дания, на 20 ноември 1947 г.

Сприятелява се с младия представител на свалената гръцка монархия, когато той е на 18, а тя само на 13. Бракът им продължава близо 74 години, но е помрачен от слухове за изневярата на Филип, които, разбира се, редовно се отричат.

Не става въпрос за афера със съветската балерина Галина Уланова, както е разказано в телевизионния сериал "Короната". Твърди се, че херцогът на Единбург е имал връзка с актрисата Пат Къркууд. Слухът е, че веднъж е прекарал нощта с нея, когато Елизабет е била бременна с първото им дете.

Самият херцог не е коментирал това. Къркууд обаче казала на един журналист: "Животът ми щеше да бъде много по-прост и щастлив, ако принц Филип, вместо да се появи неканен в моята гримьорна, се беше прибрал при бременната си съпруга".

Има и слухове за афери на принц Филип с телевизионната звезда Кейти Бойл, певицата Елен Корде, актрисата Мерл Оберон, писателката Дафни дю Морие, братовчедката на кралицата принцеса Александра и Александра Хамилтън, херцогиня на Аберкорн (между другото, потомка на Пушкин).

Съвсем наскоро писателят и историк Андрю Лоуни публикува книга, в която твърди наред с други неща, че една от любовниците на принц Филип е била Сюзън Барантес, майката на снаха му Сара Фъргюсън.

Не обръщала внимание на по-големите си деца

Твърди се, че кралица Елизабет II се отнасяла повече от хладно към по-големите си деца Ан (вляво) и Чарлз.

В продължение на много години Елизабет II е критикувана за безразличието към децата си, особено към по-големите. По-конкретно за това, че е оставила принц Чарлз, роден през 1948 г., и принцеса Ан, родена през 1950 г., на грижите на бавачки за продължителни периоди от ранното им детство. Например, когато на съпруга принц Филип е предложена служба в Малта, Елизабет заминава с него, оставяйки бебето Чарлз във Великобритания. От 1949 до 1951 г. двойката живее сама в Малта. Едва през 1950 г. Елизабет напуска за кратко острова поради бременност, но след раждането на принцеса Ан се връща при съпруга си.

Според някои обаче тя просто се е придържала към старомодна система на възпитание. Тя не е очаквала емоционална връзка между аристократична майка и дете, а оставянето на бебето на грижите на бавачки, баби и дядовци се е смятало за напълно нормално.

Отървала се от принцеса Даяна

Това е може би най-зловещият слух за кралица Елизабет II. Според конспиративна теория тя стои зад смъртта на бившата си снаха, принцеса Даяна, на 31 август 1997 г. в Париж, защото искала да предотврати сватбата на лейди Даяна с любовника Доди ал Файед. Една от причините за тази версия за смъртта на принцесата е странната реакция на Елизабет II, която прави публично изявление за смъртта на бившата си снаха едва на 5 септември.

В продължение на няколко дни вестниците публикуват заглавия като "Къде е нашата кралица?".

Елизабет II прави първата си публична изява в замъка "Балморал", където посещава мемориала, посветен на Даяна, който е бил издигнат там. На следващия ден тя посещава подобен мемориал в Бъкингамския дворец и произнася телевизионна реч "като ваша кралица и като ваша баба". В речта си кралица Елизабет II заявява, че "винаги е уважавала и се е възхищавала на Даяна", и обяснява, че през последните няколко дни в замъка "Балморал" семейството се е опитвало да помогне на принцовете Уилям и Хари да се справят с мъката по майка си.

Залагала на конни надбягвания

Кралицата не само обичала да язди, но е била и страстен почитател на конните надбягвания и залаганията на тях.

Добре известно е, че Елизабет II, както и много други членове на кралското семейство, е обичала конната езда и надбягванията.

Нещо повече - личното богатство на монарха е нараснало отчасти и благодарение на участието на коне в състезания. От 1988 до 2022 г. кралските коне са се състезавали в 3446 надбягвания, печелейки 567. Общо това е донесло на Нейно Величество 6,7 милиона паунда награден фонд.

Дали е залагала, е отворен въпрос. Поне никой не го е потвърдил официално, разбира се. Едва през 2020 г. в. "Сън" съобщава, че кралицата е спечелила 6 милиона паунда от надбягвания. Самата Елизабет II твърди, че не играе хазарт. Но близките казват, че всяка сутрин на закуска е изучавала "Рейсинг Поуст" - основен вестник за любителите на залаганията.

Използвала правото си на вето в парламента за лични интереси

Елизабет II по време на редовната си годишна реч пред парламента

В съвременния свят британският монарх няма правомощия да влияе върху решенията на правителството. Тя обаче има така нареченото "кралско одобрение", което дава на парламентарни законопроекти, засягащи личните интереси.

През 2021 г., докато Елизабет II е все още жива, разследване на "Гардиън" разкрива, че в продължение на десетилетия кралицата е влияела върху формулировките на законопроектите, за да прикрие огромния размер на личното си богатство.

Скрила е роднини с деменция

Гробът на Нериса Боуз-Лайън

Елизабет II наследява тази мрачна история от роднините си по майчина линия. През 1919 и 1926 г. на брата на майка - Джон Хърбърт Боуз-Лайън, и съпругата му Фенела се раждат дъщери Нериса и Катрин.

И двете страдат от деменция - никога не се научават да говорят. През 1930 г. баща им умира, а през 1940 и 1961 г. е обявена смъртта на дъщерите.

Едва през 1987 г. благодарение на публикация във в. "Сън" се разкрива, че Фенела е обявила лъжливо смъртта на дъщерите си. В действителност те са изпратени в специализирана институция през 1941 г. Нериса умира през 1986 г., а сестра - през 2014 г., което означава, че тя е била все още жива през 1987 г. Преди скандала никой член на кралското семейство не е споменавал за роднини с вродени дефекти. В отговор на критиките Бъкингамският дворец заявява, че "това е въпрос на семейство Боуз-Лайън".

Съсипала връзката на сестра си Маргарет

Кралицата със сестра си Маргарет, чието лично щастие съсипала два пъти.

Макар че Елизабет II наистина е безразлична към повечето си роднини, връзката с Маргарет е съвсем различна. По-малката принцеса има бунтарска жилка от детството си, което я отличава от бъдещата кралица.

Малко преди коронацията на сестра Маргарет признава за афера с Питър Таунсенд, коняря на баща им, който има съпруга и две дъщери. Таунсенд се развежда и предлага брак на Маргарет, но Елизабет II, за да избегне скандал, моли сестра си да отложи обявяването на годежа до след коронацията.

На телевизионната церемония пресата забелязва прекалено топлите отношения между сестрата на кралицата и Питър Таунсенд. Веднага им е приписана афера и Елизабет II се намесва отново. Този път тя моли сестра си да изчака, докато навърши 25 години – и след това да прави каквото си поиска. Междувременно Питър Таунсенд е изпратен на работа в Белгия. Раздялата си взема своето – принцеса Маргарет никога не се омъжва за любовта на младостта си.

В края на 50-те години на миналия век принцесата решава да се омъжи за фотографа Антъни Армстронг-Джоунс. По време на годежа им Елизабет II е бременна за трети път. За да не разсейва обществеността от раждането на друг принц, тя отново моли сестра си да се въздържи – този път с обявяването на предстоящата сватба.

Поддържала близки отношения с лорд Карнарвън

Нейно Величество на трибуната по време на конни състезания с приятеля си от детинство Хенри Джордж Реджиналд Молиньо Хърбърт, 7-и граф на Карнарвън, лорд Порчестър

В продължение на много години Елизабет II била тясно свързана с приятеля си от детството Хенри Джордж Реджиналд Молиньо Хърбърт, 7-и граф на Карнарвън, лорд Порчестър, когото кралицата наричала просто Порчи. Връзката им изглеждала толкова близка, че мнозина смятали графа, който починал през 2001 г., за любовник на Елизабет II.

Кралицата познава Порчи от младостта си - той бил обявен за неин довереник, а през 1956 г. става кръстница на сина на граф Карнарвън - Джордж Хърбърт. Биографите обаче все още се колебаят да повярват, че те наистина са имали романтична връзка.

Към края на живота си е била "не съвсем на себе си"

Елизабет II на 90-ия си юбилей, след който започва да се шушука, че вече не е съвсем добре здравословно.

В края на 2022 г. е публикувана биографията с автор Джайлс Бриндрет "Елизабет: Интимен портрет". В нея се твърди, че кралицата е починала от миелом - злокачествено заболяване, от което е страдала в последните си години. Според автора това обяснява постоянната умора, загубата на тегло и проблемите с придвижването.

Междувременно кралският биограф Андрю Лоуни твърди, че към края на живота си Елизабет II е страдала от сенилна деменция. "Хората не осъзнават, че към края на живота си тя е била не съвсем на себе си", пише той. Това обаче е оспорено от онези, които са се срещали лично с Нейно Величество.

Малко преди смъртта си нарекла Борис Джонсън идиот

Кралицата поздравява Борис Джонсън, бивш кмет на Лондон и бивш премиер на Великобритания, с когото не била в добри отношения.

Авторът Тим Шипман в книгата си "Вън!" твърди, че Елизабет II не подбира думите си, когато научава, че британският премиер Борис Джонсън ще напусне поста си през юли 2022 г. "Е, поне този идиот няма да отговаря за погребението ми", твърди тя.

Борис Джонсън, разбира се, не е съгласен. През 2024 г. той заявява, че Елизабет II не би могла да каже подобно нещо дори само защото премиерите не се занимават с погребенията на монарси.