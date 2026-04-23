Честват с поредица от събития 90-годишнината от рождението на Никола Гюзелев

Организират се чествания по случай 90-годишнината от рождението на знаменития български оперен артист Маестро Никола Гюзелев

През цялата настояща година са организирани събития, предвидени, както от страна на Фондация ''Никола Гюзелев'', така и на други културни институции в България и извън нея за означаване 90 годишния юбилей на Маестро Никола Гюзелев, разнесъл славата на Българската оперна школа и на италианското Белканто в най значимите оперни театри в света.

Гюзелев е доктор хонорис кауза на БАН, Комендатор на Република Италия, носител на престижната Световна награда „Златен Джузепе Верди", удостоен с най-високите отличия на България, Италия и др. страни.

Първото събитие, посветено на него, се състоя вече на 5 април т.г. със спектакъла на операта ''Дон Карлос'' на Дж.Верди от репертоара на Софийска опера.

На 29 април е планувана, художествена вечер посветена на него в Софийска Градска Художествена Галерия, където ще бъде представена новата Монография-Каталог на артиста и ще можем да чуем изпълнения на солисти на Софийска опера.