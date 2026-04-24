Цеци Красимирова: Премахнах силиконовите си импланти от гърдите, усещам свобода

Цеци Красимирова премахна силиконовите си импланти от гърдите. Решението си сподели тя във фейсбук.Тялото ми вече не е витрина за чужди очаквания, категорична е тя.

„Премахнат силиконовите импланти", казва тя. „Леко ми е! Усещам такава свобода, най-сетне мога да дишам свободно. Имплантите притискаха дори сърцето ми. Чувствах се като чужденка в собственото си тяло. Но тялото ми вече не е витрина за чужди очаквания."

И добавя още, че силиконът в гърдите е пречил и на качествения сън, „най-базовата човешка нужда". „Когато започнеш да усещаш това, разбираш, че цената е станала твърде висока."

„Сега мога да прегърна някого без да има пластмаса помежду ни. Щастлива съм от тази промяна, щастлива съм, че избрах свободата", завършва емоционално Цеци, добавяйки: „Защо споделям това? Защото обичам да говоря за смислени неща!"