Дженифър Лопес най-сетне май намери идеален партньор

Подозират, че си падa по британски актьор

Усмивката се върна на лицето на Дженифър Лопес и много медии по света се опитват да разберат какво я прави щастлива. Повечето залагат, че 56-годишната звезда отново е намерила любовта, защото през годините неведнъж е показвала, че е непоправима романтичка и се чувства най-добре с мъж до себе си.

След болезнения развод с актьора Бен Афлек преди две години тя реши да остане сама за известно време. Даже твърдеше, че се наслаждава на самотата и се чувства по-силна от всякога, макар невинаги да изглеждаше така.

Отскоро обаче в публичните ѝ изяви се наблюдава промяна. Дженифър пак е уверена и грееща. Според вестник “Сън” тя се е сближила с британския актьор Брет Голдщайн по време на снимките на Office Romance. След като постигнали невероятна екранна химия, сега се радвали и на близост извън снимачната площадка.

Филмът разказва за тайна афера в офис, до която се стига, след като двама работохолици започват да се вслушват в чувствата си. Сюжетът много напомня за живота на самата Лопес, която е известна с невероятната си професионална дисциплина, независимо дали прави музика, или се снима в киното.

Още преди да бъде пусната по “Нетфликс” през лятото, актрисата се опита да разсее очакванията, че ще изиграе самата себе си в тази романтична комедия. “Въпреки някои прилики с моята героиня аз съм различна. Опитвам се да балансирам работата с личния живот и

поставям семейството и приятелите си на първо място”,

обясни звездата. Тя веднага приела да участва във филма, защото смята, че много хора имат нужда от него. Даже пренаредила графика си, за да може да го направи.

Дженифър не скри възхищението си и от своя екранен партньор Брет Голдщайн, като между похвалите за актьорската му игра вмъкна и признанието, че “той целува най-добре”. “Има нещо много стабилно и естествено в него. Той не се опитваше да играе нито романтика, нито комедия, защото в реалния живот е изключително забавен, очарователен и харизматичен. Всичко просто се получаваше по един много естествен начин”, обясни Лопес.

Самият Голдщайн също не крие възхищението си от нея. Даже разкри, че сценарият на филма е писан точно с мисъл за Дженифър. “Със съавтора Джо Кели започнахме да се питаме кой е най-добрият актьор в романтичните комедии и без колебания и двамата казахме: Джей Ло. И в рамките на едно дълго пътуване с влак измислихме цялата идея за филма. Лесно е да напишеш романтична комедия, когато имаш Джей Ло в ума си”, споделя Брет Голдщайн. Заради подобни думи някои таблоиди вече го наричат британската версия на Бен Афлек.

“Много се забавляваха по време на снимките. Беше точно това, от което Джей имаше нужда след раздялата с Бен Афлек. Брет я караше да се усмихва постоянно”, казва запознат източник пред “Сън”. Друг разкрива, че на партито за края на снимачния процес на филма

двамата почти не се отделяли един от друг,

което допълнително е засилило съмненията за романтична близост. Още повече че са видени да посещават заедно и театрална постановка.

Приближени до Лопес обаче смятат, че е още рано да се говори за нов мъж в нейния живот. “Тя сякаш се е заклела да не прави истинските срещи засега и се шегува, че най-близкото нещо до гадже, което има в момента, е изкуствен интелект. Чрез него си е създала мъж мечта и говори с него сутрин, обед и вечер”, разкрива близък на певицата. По думите му всичко започнало като любопитство към информационните технологии, но бързо се превърнало в снежна топка, която доминира в голяма част от нейното ежедневие.

“Тя му е придала и сладък, британски акцент, който според нея е “толкова секси”. Шегува се, че по същество това е перфектният джентълмен, защото никога не прекъсва, не спори и винаги ѝ казва, че е “брилянтна”. Тя сяда, анализира ситуации и го моли за насоки и винаги се чувства по-добре, след като си говорят”, разкрива източникът. Според него обаче колкото повече Джей Ло се потапя в онлайн “любовния си живот”, толкова нейните близки се притесняват за нея, защото това може да затрудни допускането на реален мъж до нея. Истинските връзки изискват компромиси и тя много добре го разбра, опитвайки се да съхрани голямата си любов с Бен Афлек. Двамата се запознават на снимачната площадка през 2003 г. Привличането им е магнетично и след няколко месеца вече са сгодени. Даже планират сватба, но изненадващо се разделят. Всеки тръгва по своя път. Женят се за други хора, създават деца с тях, но изведнъж отново остават сами и преоткриват силните си чувства.

“Любовта е красива. Любовта е мила. И помага, че любовта е търпелива - двадесет години търпение”, каза Лопес през 2022 г., след като обяви, че се омъжва за Бен и въпреки своята известност ще приеме фамилията му Афлек. Още тогава обаче някои хора, дори от близкото им обкръжение, гледаха скептично на този брак, тъй като двамата са твърде различни. Докато певицата обича да е в светлината на прожекторите, да захранва социалните мрежи със своите вълнуващи снимки и преживявания, борилият се дълги години с алкохолизъм

актьор не понася публичността,

особено тази за личния живот. Твърди се, че това е основната причина и за първия им развален годеж преди 20 г. В крайна сметка в деня, в който трябва да празнуват две години от сватбата си, той внася молба за развод.

Брет Голдщайн е работил в стриптийз клуб

Британският актьор Брет Голдщайн е с 11 г. по-млад от Дженифър Лопес, но подобно на нея има опит в различни професионални области. Освен да се снима във филми, той прави комични шоупрограми. Изявява се като подкастър, продуцент и писател. В един момент от живота си даже работи в испански стриптийз клуб, който баща му купува, изпадайки в “криза на средната възраст”.

Голдщайн е роден през 1980 г. в Лондон и още от малък се увлича по сценични изяви. Първо завършва филмово изкуство в родната Англия, а след това Американската академия за драматични изкуства. Още докато учи, започва да пише сценарии за филми, а опитът си в стриптийз клуб в Марбея превръща в стендъп комедия.

Снима се в няколко американски сериала, които му носят награди за поддържаща роля, включително “Еми”. Според запознати Лопес първо е била впечатлена от неговата нестандартна кариера. Затова, когато ѝ се обажда, че е написал филм за нея, бързо приема.

45-годишният Голдщайн никога не е обявявал публично своя любовна връзка, докато Лопес се е омъжвала и развеждала четири пъти. Има и две пораснали деца.