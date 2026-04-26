За Натали Портман третата бременност е чудо на 44 г., бебето ще расте в Париж

Актрисата от години живее във Франция, казва, че там хората са приятелски настроени

“Това е чудо”. Така американската кинозвезда Натали Портман обяви, че на 44 г. е бременна за трети път и ще роди бебе на сегашния си партньор – френския музикален продуцент Танги Дестабл. “Благодарна съм. Това е огромна привилегия. С Танги сме много щастливи”, не скри радостта си актрисата. За двойката това ще е първо дете.

Носителката на “Оскар” за филма “Черният лебед” смени Лос Анджелис с Франция през 2014 г., когато бившият ѝ съпруг – хореографът Бенжамен Милпие, също французин, бе назначен за директор на Парижката опера и балет. От него тя има две деца – момче на 14 г. и момиче на 9. Двамата бяха семейство в продължение на 11 г. и приключиха с развода си точно преди година след слухове за негова извънбрачна връзка. Милпие е хореограф на лентата, с която Портман спечели академичната награда. Преди това е бил примабалетист в трупата на Ню Йорк.

Натали нито за миг не е съжалявала, че е напуснала Холивуд и САЩ, защото се чувствала прекрасно в Париж, където възнамерявала да отгледа и третото си дете. Актрисата “води нормален парижки живот”, казват нейни близки. Тя говори свободно френски (както и още 4 езика, сред които и японски) и плувала в свои води сред европейския дух на френската столица. Причината да остане в Париж и след развода си с Милпие било образованието на децата ѝ и желанието да си изгради нов живот около тях. Съдбата обаче я срещнала с новата ѝ любов пак в града на Сена. Танги е водеща фигура от френската музикална сцена, създател на електронна и хип-хоп музика, както и на мелодии за популярни видеоигри. Музикантът също е баща на две деца от предишна връзка.

“Смятам, че хората тук са наистина невероятно приятелски настроени – просто трябва да знаеш как да общуваш. Сега, когато се върна в САЩ, си казвам: “О, бих ли влязла в магазин, без да поздравя всички? Странно е”, разкри бъдещата майка в интервю миналата година. Според нея хората в Париж са “много добри в защитата на личния живот”, което за нея било много ценно качество. Споделя, че сега, когато ще намали работното темпо, ще се наслаждава на хубавото пролетно време във френската столица и ще се разхожда из невероятните паркове, пълни с изкуство.

Що се отнася до това какво е различното при тази бременност на 44-годишна възраст, Натали казва: “Има благодарност, която, когато си млад, не е задължително да схващаш... И има спокойствие и себепознаване: с кого искам да прекарвам време, каква енергия искам наоколо, което прави преживяването толкова красиво всеки ден. И знаейки, че тази бременност вероятно е последна, ценя всеки момент.” Актрисата разкрива още, че има много енергия и я изразходва, като плува и прави система от леки упражнения. Не изпитвала никакво желание да се храни повече, налитала само на плодове – главно ананаси и пъпеши.

От 8-годишна Портман е вегетарианка,

а през 2009 г. става веган. Обяснява, че е избрала този начин на живот и хранене, след като осъзнала как всекидневният избор на това, което слагаме в чинията, се отразява на планетата.

Сред почитателите на звездата има и такива, които категорично я смятат за гениална. Причината вероятно не е само в някои от виртуозните ѝ превъплъщения на екрана, но и във факта, че коефициентът ѝ на интелигентност е 140, завършила е психология в Харвард и има няколко публикации в реномирани научни издания. Един от научните ѝ проекти предлага алтернативен метод за превръщане на отпадъците в енергия. Заглавието на нейна статия по специалността ѝ пък гласи: “Активиране на фронталния лоб по време на постоянство на обекта: данни от близката инфрачервена спектроскопия”.

Звездата дори изпуснала премиерата на филма си “Междузвездни войни: Епизод 1 - невидима заплаха” през 1999 г., защото трябвало да учи за приемните изпити в университета. “Не ми пука дали колежът руши кариерата ми.

Предпочитам да съм умна, отколкото да съм кинозвезда”,

заявява нахакано тя по онова време.

Портман, чието истинско име е Натали Хершлаг, е родена в Йерусалим и има двойно гражданство - на САЩ и Израел. Израснала в семейство на доктор по репродуктивно здраве, сега тя коментира, че се чувства късметлийка с новата си бременност, защото знае колко хора около нея са имали огромна трудност да станат родители. Момиченцето е на 3 г., когато семейството емигрира в САЩ. На 4 г. започва да танцува балет, което по собствените ѝ признания по-късно ѝ помага много за разтърсващата роля на професионална балерина, подложена на жестокия натиск да успее на всяка цена, в “Черният лебед”.

Едва на 12 г. ѝ поверяват първата ѝ главна роля в киното - тази на протеже на наемен убиец във филма на Люк Бесон “Леон”, където си партнира с Жан Рено. “Наистина се гордея с този филм, въпреки че по онова време беше обезпокоително да се окажа изведнъж в ситуацията на сексуален обект, когато бях само на 12 години”, казва актрисата. Сред ролите, които я утвърждават като една от водещите актриси на Холивуд, са “V като вендета”, “Другата Болейн” и разбира се, “Черният лебед”. За този образ тя отслабва с 9 кг, макар винаги да е била фина като статуетка, тренира по 16 часа на ден и получава много контузии, дори изкълчено ребро. “Имаше нощи, в които си мислех, че буквално ще умра - споделя тя през 2010 г. - За първи път разбрах как можеш да се увлечеш толкова много в роля, че тя може да те повали.”

През 2016 г. ѝ поверяват да изиграе друг легендарен образ – този на първата дама на САЩ Джаки Кенеди, вдовицата на застреляния президент Джон Кенеди, което ѝ носи третата номинация за “Оскар”, макар тогава да се разминава със статуетката. Портман е също важна част от киносвета на “Марвел”, а участието ѝ в блокбъстъри като “Тор”, “Тор: Светът на мрака”, “Тор: Любов и гръмотевици” я превръща в

една от най-скъпоплатените жени на екрана

Независимо че е влюбена в Париж и засега няма никакво намерение да се връща за постоянно в САЩ, Натали доскоро продължаваше да работи активно за Холивуд. Най-очакваното ѝ ново заглавие тази година е абсурдната черна комедия “Галеристката”, в която тя опитва да продаде труп на мъж като модерно произведение на изкуството. Съвсем наскоро красивата и винаги много елегантна актриса бе обявена и за глобален посланик на бижутерийния гигант “Тифани”, след като дълго преди това бе лице на “Диор”.