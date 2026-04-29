Кои са драг кралиците – мъже с рокли, но повече артисти като Деса Поетеса и Ненка

Част от малко общество, те изнасят шоу програми 18+ и залагат основно на хумора

Драг изкуството произлиза още от Шекспирово време, като една от версиите за произхода на думата е, че идва от английския израз dressed as a girl (облечен като момиче). Това се случва във време, в което жените нямат право да се изявяват на сцена и затова мъжете заемат тяхната роля - гримират се, обличат рокли и променят гласовете си. Оттогава досега драг културата се изменя. Днес това е силно преекспониран женски образ, който нарича себе си драг кралица. Това може да е всеки независимо от пола и секуалната ориентация, но най-често в този образ влизат гей мъже, чиято цел е да забавляват хората с различни шоу програми. На тяхната сцена може да се чуят смешки или песни, било под формата на липсинг или пеене на живо, както и танци.

Хората, които се занимават с това изкуство,

се разграничават от травеститите

Те не се разхождат в този вид по улицата, не съблазняват мъже, нито пък правят опити да развращават.

Първоначално драг изкуството в България се разпространява в нощните клубове и чрез турнета из цялата страна. В днешно време тези артисти изнасят шоу програми и през светлата част на денонощието, като залагат основно на хумора. Те са част от малко общество, в което има така наречените драг семейства. Това означава, че опитен артист взема под крилото си по-млад и така се превръща в неговата “драг майка”. Ролята ѝ е да дава насоки за облеклото, грима и поведението, но има случаи, в които стават толкова близки помежду си, че майката започва да дава съвети за личния живот на своята “драг дъщеря”.

Едни от най-известните драг кралици в момента у нас са Енигма, Африка, Пикси Дъст и Малина Янк. Освен че са близки приятелки, те участват заедно в кабаре програми, организират бинго и куиз вечери, както и се включват като

изненада на рождени дни, сватби

и момински или ергенски партита. Шоу програмите им са 18+ заради шегите, които могат да бъдат чути, но когато са в ефир, винаги съобразяват облеклото си и изказванията, които правят. За българските драг кралици образът им по нищо не се различава от Деса Поетеса, Любо Нейков в ролята му на Ненка от “Комиците”, участниците в “Като две капки вода” или пък мъжете, които се правят на булки на празника “Сурва”. А на въпроса “Как да обясня на детето си какво е това?” Енигма отговаря: “Кажете им, че съм просто клоун, който си е забравил червения нос. А понякога пък не го забравям и си го слагам”.

Енигма е с 3 поредни победи в The Floor

Образът на Енигма е вдъхновен от стари холивудски и бродуейски продукции. Гримът ѝ се прави в 37 стъпки, но въпреки това в образа си на жена тя не гони нищо истинско. При нея всичко започва с гледане на американски риалити предавания в ранна тийнейджърска възраст. Вниманието ѝ грабва един от гримьорите в предаването “Следващият топмодел на Америка”, който е и драг кралица. Вижда го и като участник в друго предаване - RuPaul's Drag Race, но е объркана какво точно е това. С времето все повече осъзнава, че драг изкуството съчетава всичко, което тя харесва - интересни визии, песни, танци, комедия. Там за първи път чува името Енигма, което взема за себе си. Решава да се включи в аматьорско онлайн драг състезание в тогавашната платформа “Тъмблър”, имитиращо риалитито на Ру Пол.

“Започнах с два парцала и перука,

които стояха скрити в кутия в спалнята ми.” Родителите ѝ научават и са притеснени не само от общественото мнение, но и от това, че тя все още е в гимназията. Това я спира, но само до студентските ѝ години, когато разбира, че в София ще има драг шоу и отива да го види. Остава възхитена и започва да вярва, че може да се представи дори по-добре. Междувременно се запознава с Дженифър Бенедикшън, която днес вече не практикува драг. Но пък е човекът, който дава шанс на Енигма, включвайки я в една от шоупрограмите, и оттам участията зачестяват.

Вторият път, в който родителите ѝ разбират за драга, е малко след “София прайд” 2022 година. В деня на прайда цялата публика пее на Енигма “Честит рожден ден” за празника ѝ, който е точно тогава. Силно развълнувана, тя решава, че е време да сподели с близките си с какво се занимава. По пътя към вкъщи дори си подготвя реч. “Маме, ти си имала доста сериозна артистична кариера” е реакцията на майка ѝ, а баща ѝ запазва мълчание, но се засмива на няколко видеа, които Енигма показва. Това за нея е достатъчно добър знак, че двамата я подкрепят.

Според драг кралицата в основата на това изкуство е емоцията, която може да се предаде на публиката. “Мога да направя нещо комедийно, което да разсмее хората, но

мога и да изпея прочувствена балада, която да ги разплаче”,

казва тя. Освен с драг се занимава и с офис работа. Не е сигурна дали иска да я изостави, тъй като изкуството изисква постоянна муза, а тя невинаги има.

Енигма е първата участничка в предаването The Floor по Нова тв, която има три поредни победи в него. На четвъртото състезание, което е в областта на социалните мрежи, отпада. Но казва, че не е участвала за победата, а за преживяването. След излъчването на епизода получава множество позитивни коментари, но има и хора, които я обиждат. “Очевидно е, че това, което правим, е шоу. Ако някой си мисли, че се разхождам с вежди до косата и рижава перука, значи някъде са изтървани първите 7 години.” За нея комедията е важна част от живота и няма нужда хората да се вземат на сериозно. “Идвайте на драг шоу, хубаво е”, добавя тя. Енигма СНИМКИ: СТАН ТОДОРОВ

Родителите на Африка разбират за образа ѝ след "България търси талант"

Африка Бенедикшън израства в семейство с много момичета. Покрай игрите, в които се обличат с рокли и ходят на пръсти, в нея се заражда усещане, че носи талант, но не знае точно какъв. През 2019-а се запознава с Дженифър Бенедикшън, която ѝ дава името Африка и двете започват да подготвят шоу. То не се осъществява, но тя се запознава изцяло с това изкуство. Година по-късно е второто издание на конкурса Benediction Drag Race и на него Африка за първи път излиза в образа си. Не печели, но след коронясването на победителката Дженифър я обявява за своя драг дъщеря. Двете заживяват заедно, а “майката” ѝ помага с насоки за драг изкуството и със съвети за личния ѝ живот. Същия конкурс Африка печели през 2022 г. заедно с Енигма. Те са единствените победителки в историята на конкурса, които си споделят наградата.

Родителите на Африка разбират за изкуството, с което се занимава, след участието ѝ в “България търси талант” през 2020 г. и го приемат добре.

В предаването тя пресъздава образа на Ейми Уайнхаус, а след това играе ръченица. Получава 3 пъти “не” и едно “да” от Катето Евро. Не се представя добре, но е била едва на 20 и все още не разбирала какво точно прави.

Освен че се включва в представления, Африка се снима за лятната кампания на известна марка и

драг образът ѝ е бил на билбордове из целия свят

В момента тя се занимава и с корпоративна работа в IT сферата, но би искала след време да се издържа финансово само с драг. “Чрез него мога да изкарам нещо, което стои вътре в мен, но аз съм си мъж и нямам желание да бъда жена”, уточнява тя. Според нея в центъра на това изкуство стои талантът, а желанието ѝ е да докаже, че драг не са просто момчета с перуки, а хора, които притежават нещо, което останалите нямат. Африка Бенедикшън СНИМКИ: СТАН ТОДОРОВ

Дори и с грим Пикси Дъст не си маха мустака

Пикси Дъст открива драг изкуството през пънк и готик музиката. Като тийнейджър се възхищава на Мерилин Менсън и това я подтиква да започне да експериментира с черния молив. На 19 е, когато започва да гледа RuPaul's Drag Race и разбира що за изкуство е това. На шега си прави грим, купува си и перуки, но не се показва на никого. След 100 опита с грима решава да публикува 101-ия в инстаграм. Седмица по-късно я забелязват от столичен клуб и я канят на участие. Аплодисментите ѝ харесват, но след няколко участия тя спира. “Нещата започнаха да се развиват много бързо и не бях готова.” Завръща се на сцената отново през 2023 г. като завършен образ, познаващ себе си.

В основата на нейните драг представления стои иронизирането на живота. “Правя драг, за да мога да преглъщам тежките моменти и да помагам на хората, които имат такива.” На сцената Пикси обича да разказва истории и шеги, както и да контактува с публиката. Целта ѝ е да прилича на създание, на нещо по-голямо от живота, а не да бъде женствена. Това е и причината да не си маха мустака. Най-големият ѝ проблем в пресъздаването на драг образа са чорапогащниците. За да има по-оформено тяло, се налага да навлича по няколко, стигала е и до 8. “Драг е най-неинтересната част от мен”, казва тя. Всекидневието ѝ преминава в шиене на рокли, писане на материали за представленията, както и организиране на гей събития в София. Целта ѝ е всеки ден да създава повече, отколкото консумира. Пикси Дъст СНИМКИ: СТАН ТОДОРОВ

Скандал с фонд “Култура” разкрива коя е Малина

От четирите кралици Малина е единствената, която показва кое е лицето, което се крие зад образа. След “София прайд” 2023 г. тя решава да публикува инстаграм пост, в който застава със собственото си име - Светослав Янков. “Трябва да се стигне до момента, в който това да не се възприма като смелост, а като нещо нормално”, казва тя.

Историята ѝ с драг изкуството започва на 27-годишна възраст, когато разбира, че бившият ѝ вече приятел се занимава с драг.

Опитва и тя и бързо осъзнава потенциала, който притежава. Избира си името Малина Янк, защото първото ѝ участие е с песен на певицата Малина, а фамилията ѝ е съкращение от истинската ѝ.

Тъй като започва сравнително късно да се занимава с това, се налага да използва услугите на гримьор и фризьор, но през последните месеци си е поставила за цел да се научи сама.

В първите години Малина крие от семейството си. Майка ѝ разбира през 2023-а, след като става скандал с подвеждаща информация, че пари от Национален фонд “Култура” са отпуснати за драг бинго.

Тогава Светослав се появява по новините да защитава драг кралиците. Майка му гледа репортажа, изумена е, но реагира добре.

Няколко месеца по-късно Малина решава да публикува и въпросния пост, в който разкрива коя е.

Сестра ѝ научава именно от инстаграм и първоначално е объркана, но след това вижда, че брат ѝ се справя доста успешно.

“С баща ми не сме го коментирали, но мисля, че ако имаше проблем, щеше да каже”, обяснява тя. Малина е една от най-женствените драг кралици, защото това е любимата ѝ част от изкуството - да си играе с мъжката и женската енергия.