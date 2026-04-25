След този въпрос две момичета се качват на сцената зад примата и не слизат вече 10 г.

Яна и Елизабет от LaTiDa тръгват от "Бон Бон", сега самите те преподават на деца

Вече 10 години LaTiDa са беквокалистките, които са неизменно на сцената до Лили Иванова. Примата на българската музика отпразнува в петък своя рожден ден и както всяка година за празника си получи прекрасни букети и поздравления от многобройните си почитатели.

Разбира се, специално ѝ честитиха и Елизабет Нешева и Яна Балева, момичетата от LaTiDa, чиито таланти впечатляват Лили Иванова и тя лично ги кани да се присъединят към нейния екип.

Първата среща се случва след телефонно обаждане. Един ден, преди 10 години, Елизабет, Яна и Десислава Христова, която по това време също е част от формацията, седят в офиса на тяхната продуцентка Рози Караславова. Тя им споменава, че от около седмица ѝ звъни непознат номер, но така и не успява да вдигне. В този момент ѝ се обажда съпругът ѝ - композиторът Борис Чакъров, с думите:

“Как може да не вдигаш

на Лили Иванова?”

Рози Караславова не може да повярва какво чува, веднага връща обаждането и получава покана от самата Лили Иванова LaTiDa да се включат в предстоящия ѝ концерт в зала 1 на НДК. Изненадата за момичетата е огромна и не могат да повярват, че ще имат възможността да работят с най-голямото име в българската музика.

Оказва се, че някой от колегите им ги е препоръчал. В този момент те вече работят активно като беквокали в различни проекти и са започнали да се утвърждават като сериозни професионалисти.

Яна (вляво) и Елизабет пеят заедно от деца. СНИМКА: НИКОЛАЙ ПАНДЕВ

След това всичко се развива много бързо. Получават материал за подготовка и директно са поканени на репетиция в НДК с целия екип на Лили Иванова. Няма предварителна среща, няма опознаване, няма въведение, първият им реален контакт с нея е на сцената в работна ситуация.

Яна и Елизабет разказват, че в този момент са изпитали едновременно огромна гордост и силен страх. Гордост, защото това е признание на най-високо ниво. Страх, защото отговорността е огромна и няма място за грешка. След концерта получават покана за поредица концерти с конкретни дати. И до ден днешен са неотлъчно на сцената на голямата звезда.

Работата с Лили Иванова двете певици описват като изключително вдъхновяваща. Казват, че тя има изключителна енергия, която усещат, без даже да са видели, че е влязла в стаята или в залата. Концертите и репетициите за тях са като постоянен процес на учене. Възхищават се на изключителната дисциплина, която има. И на факта, че е с много високи изисквания към себе си, а оттам, разбира се, и към хората около нея. Което ги прави и тях самите все по-добри професионалисти. Всичко трябва да бъде точно, навреме, подготвено и изпълнено с максимална концентрация. В същото време има пълно доверие в екипа си. Допитва се до музикалния директор Ангел Дюлгеров, до Николай Недеков, неин асистент и организатор на концертите, и се вслушва в препоръките им. С времето това доверие се пренася и върху LaTiDa. Те получават свобода да определят своите вокални включвания, които, естествено момичетата винаги съгласуват както с Лили Иванова, така и с останалите музиканти.

Лили Иванова с целия си екип в Брюксел. СНИМКА: ВАСИЛ КЪРКЕЛАНОВ

С годините вече са се научили на сцената да се разбират без думи. Знаят всеки неин поглед и жест какво означава - кога да започнат, кога да приключат и кога да направят финален поклон.

Преди всеки концерт има

установен ритуал

Лили Иванова задължително минава през всеки член на екипа и го докосва по рамото или ръката за късмет. И това не се пропуска никога. Друга традиция е свързана с любовта ѝ към парфюмите. Тя винаги носи няколко аромата със себе си, случва се да ги комбинира или избира този, който в момента отговаря на усещанията ѝ. И често пръска с него и хората от екипа си. Така всички освен с обща енергия излизат на сцената и с един аромат, който се превръща в част от ритуала.

След концертите често се

събират заедно, вечерят

и обсъждат как са

минали изпълненията

В тези моменти тя разказва много интересни истории от различни периоди от живота си - от Париж, Германия и други места, където е живяла или работила. Разказите на Лили Иванова са живи, лични и често много емоционални. Обича и много да се шегува и редовно разсмива всички с някой виц или забавна случка.

Яна и Елизабет с децата от “Бон Бон”

Елизабет и Яна не спират да се впечатляват от неизчерпаемата енергия на Лили Иванова и желанието ѝ непрекъснато да прави нещо ново, различно и да надгражда. При всяка среща с автори на песни им казва, че няма търпение да запише поредната си песен, променя и сцените - от зала 1 на НДК към Народния театър, “Арена 8888 София”, а скоро и легендарната “Олимпия” в Париж.

Преди всеки концерт, независимо колко голям е той, винаги има вълнение. Лили се притеснява дали всичко ще бъде наред, дали ще бъде на нивото, което сама изисква.

Това вълнение не намалява

с годините,

напротив - според момичетата именно то я кара да надскача себе си всеки път.

А Лили Иванова неслучайно е избрала LaTiDa да ѝ партнират на сцената. Целият живот на Яна Банева и Елизабет Нешева е свързан с музиката. В последните около 15 г. преподават в школата на “Бон Бон”, където са част от екипа и активно подготвят децата за традиционните концерти в края на учебната година. Паралелно с това, през лятото планират и изяви по морето на детската вокална група.

Музикалният път на двете талантливи певици започва още в ранното им детство. И двете са учили в музикалното училище в София - Яна с пиано, а Елизабет с кларинет. Пеенето обаче винаги е било част от живота им. Яна е свързана с “Бон Бон” още от създаването на групата през 1995 г., тя е първият “бонбон” и вдъхновението за създаването на формацията от Рози Караславова, която всъщност е нейна майка. Била около 4–5-годишна, когато Рози я записва във вокална група “Пим-Пам”, в която и тя е била. А малко след това решава да създаде собствен детски състав. Първото участие на “Бон Бон” е в зала 1 на НДК през 1995 г. по време на концерт на НЛО, когато се налага бързо да бъде измислено и името на групата. В началото в нея са около 15-20 деца, днес са 70. Елизабет Нешева се присъединява година по-късно, през 1996 г., малко преди да навърши седем години.

По-късно част от вече големите участници в “Бон Бон” поемат в различни посоки, но три момичета остават - Яна, Елизабет и Десислава Христова. Така се ражда идеята за групата LaTiDa. Името избират бързо и спонтанно преди участие в концерт за 50-годишнината на БНТ. Идва от припева на тяхна песен.

В началото на кариерата си като група работят активно с Поли Генова, която също е част от “Бон Бон”. Участват като беквокали в българските селекции за “Евровизия” през 2009 и 2011 г., както и на самия конкурс в Германия и Швеция. Впоследствие стават част от екипите на Любо Киров, Влади Ампов-Графа и по-късно на Лили Иванова.

Паралелно с изпълнителската си дейност Яна и Елизабет създават активно авторска музика. По време на пандемията издават албум с 9 песни, но общо вече имат около 20 парчета. Работят без фиксирани срокове, създават музика, когато имат вътрешна необходимост, а не за да търсят популярност.

Сред темите в изпълненията им са лични преживявания, социални проблеми като домашното насилие, както и философски идеи. Последната им песен с децата от “Бон Бон” - “Няма да порасна”, създадена със Сара Чакърова, е посветена на потребността да не губим детето в себе си.

През последните години работят и по проекта “30”, посветен на 30-годишнината на “Бон Бон”. Правят много концерти, записват и албум с участието на децата от формацията и гост-изпълнители като Дара Якимова, Мария Илиева и Венци Венц. Занимават се и с първия творчески лагер за хлапета. Децата сами създават песните, като в рамките на седем дни се раждат цели 21 заглавия.

Освен това LaTiDa участват в редица телевизионни формати като “Великолепната шесторка”, “Музикална академия” и “Гласът на България”, където са част от бенда. Десислава Христова пее заедно с Яна и Елизабет до 2020 г., а после решава да поеме по собствен път. Сега за различните ангажименти към двете певици се присъединява трета. В концертите на Лили Иванова към тях се включва София Петрова. За други участия работят с Дея Майсторска и Далия Врана.

С “Бон Бон” правят и мюзикълите “Котешката банда” и “Вълшебната корона”, както и лицензирани продукции като “Алиса в огледалния свят”. Освен с вокалната работа двете момичета се занимават със звук, сценична организация, редакции по текстове и идеи за костюми.

В основата на всичко, което правят, стои идеята, че музиката трябва да има смисъл - да помага, да предава послания и да вдъхновява. Това е философия, която те наследяват от Рози Караславова и предават на следващите поколения.

И макар да не бързат със самостоятелни големи концерти, Елизабет Нешева и Яна Банева продължават да се развиват с ясното убеждение, че всичко се случва в точния момент, без излишен натиск, но с постоянство, отдаденост и непрекъснато реализиране на нови идеи.