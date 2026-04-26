Проф. Борис Велчев – юристът, който успя да запази доброто си име и достойнството

Изтъкнатият юрист чл.-кор. проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, бивш председател на Конституционния съд и бивш главен прокурор, празнува рожден ден в неделя. За него е добре известно, че е обичан преподавател, обучил стотици студенти, които в биографиите си сочат, че са преминали през школата му, задълбочен изследовател на наказателното право, автор на десетки книги, учебници, студии и статии. Земен и достъпен човек, с чувство за хумор. Професорът обаче притежава качество, дефицитно в наше време. Въпреки че през годините е заемал едни от най-ветровитите постове, успя да запази уважението към себе си, достойнството и доброто си име. Показа, че невинаги властта променя хората.

Честито и бъдете здрав!