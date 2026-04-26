Георги Лозанов със скромен празник, но пък с голям Гергьовден

Във Връбница, където живее в архитектурно бижу, направено от баща му, ще посрещне Георги Лозанов рождения си ден в неделя, но само с любимата си Галя и близките си. Затова пък големият празник ще е на Гергьовден, тъй като миналата година го е пропуснал заради болежки.

Впрочем доста често рожденият ден на медийния експерт преминава под сянката на именния. Само кръглите си годишнини доц. Лозанов, който е философ по образование, превръща в празник за душата - я с изложби, я като събира съименниците си. Сега обаче навършва 68, но и двете числа му харесват. Осмицата е личното му число, а 6 е на отличниците, “какъвто аз не съм, но пък Галя е”. Затова тя ще направи гурме вечеря в негова чест, а основното ястие се знае отсега - свинско задушено с лимонов сос.

Да сте здрав, доц. Лозанов, и да ви е вкусно!