Наско Сираков си подари спасението на “Левски” за 64-ия рожден ден

Навръх рождения ден на по-малката си дъщеря Виолета и 2 дни преди своя 64-и рожден ден легендата на “Левски” и българския футбол Наско Сираков направи най-големия възможен подарък за себе си и цяла “синя” България. Широко усмихнат, Вълка се появи на извънредна пресконференция и обяви нов собственик и нов стадион.

Малко след като навърши 58 г., Сираков взе мажоритарния пакет акции на “Левски” в крайно критичен момент и каза, че ще е техен пазител. След 6 г. като собственик и борба за оцеляване сега - вече говорейки открито за шампионска титла, Наско си подари спасението на любимия клуб.

Остава в него като президент, но със сигурност ще има повече време за любимото си женско царство с неговата Илияна, дъщерите им Славея и Виолета и внучките Илиана, Амили и Асиана.