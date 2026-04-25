Какъв е този рев за Манол Пейков: няма да е депутат, ще е по-полезен с добрите каузи

Нужен е, той е оратор, който може да вдигне духа, казва негов привърженик

Той ли е най-голямата ценност, като законодател с нищо не е изпъкнал освен с разправиите си, реагира адвокат Емилия Недева

"Манол трябва да е депутат. Той е изключително ценен. Асен Василев да се откаже от пловдивската листа и да даде път на Манол и на Чило Попов."

Почти цяла седмица се вихрят спорове в Пловдив за бъдещото депутатство на издателя Манол Пейков. Едни го бранят ожесточено, сред които и Елисавета Белобрадова. Други смятат, че неговото присъствие позори Народното събрание със скандалното му поведение, неугледен вид и нецензурен език.

Досега той е бил депутат в пет парламента. Успяваше да влезе с преференции. Но на последните избори реши да помага на своя приятел Чило Попов, осми в листата на ПП-ДБ. Така аверът му набра повече личен вот, измествайки Манол от второто място. А в Пловдив коалицията има гласове само за два мандата. И драмата се разрази с пълна сила. Манол Пейков, Чило Попов и Иван Кулин (от ляво на дясно) се снимаха заедно тази сряда, докато преференциалната буря се вихреше. СНИМКА: ФЕЙСБУК

55-годишният член на "Демократична България" е напът да предизвика криза в коалицията

"С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков. Понеже става дума за двама кандидати на "Демократична България", ако колегите от "Да, България" и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение", реагира председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той обясни, че личните му преференции в Пловдив са 5126 и са повече от тези на Пейков и Попов, взети заедно.

Че Пейков със сигурност отпада от парламента стана ясно по обяд в петък, когато Асен Василев подаде заявление до ЦИК, че избира да стане депутат от Пловдив, а не от Хасково.

"Не виждам смисъл да се премълчава напрежението в Пловдив, предизвикано от целенасоченото решение на Асен Василев да влезе в парламента от пловдивската листа, а не от тази на родния му град Хасково. По този начин той лишава от депутатски мандат Манол Пейков, който се ползва с широка популярност и подкрепа в средите на "Демократична България", реагира бившият царски депутат Владимир Дончев, горещ привърженик в последните години на ПП-ДБ. И предупреди, че "от решението на казуса в Пловдив ще зависи бъдещата хомогенност и стабилност на коалицията, която е изключително важна за постигане на ефективна съдебна реформа в сложните условия на управление на Радев".

"Манол трябва да влезе в новия парламент. Искаше да помогне на Чило Попов и това може би му изигра лоша шега. Манол обаче е нужен, той е оратор, който може да вдигне духа. Виждаме понякога какви остри дебати има в Народното събрание и затова там е нужен човек като него", категоричен е друг привърженик на Пейков - адвокат Стефан Левашки. Самият той признава, че понякога скандалите, които предизвиква Манол, му идват в повече и дори му го е казвал. "Но на демагогията се отговаря по този начин", добавя Левашки. Адвокат Стефан Левашки

На коренно различно мнение е адвокат Емилия Недева, уважаван юрист и правозащитник.

"Да си го кажем в прав текст. Семейните скандали между ПП и ДБ кой да влезе в НС от Пловдив са

признак на същия лош вкус, който демонстрира с външния си вид, поведението и езика си Манол Пейков

Законодателният процес не е спечелил от присъствието на Пейков в парламента. Приносът му към доброволчеството и социалната активност е нещо друго и няма никаква пречка да продължат да се осъществяват и без заплатата на народен представител. Ще му се освободи време за много добри дела", категорична е тя. По думите й той не е изпъкнал с нищо като законотворец освен със скандалите си. "Направете справка да видите, че той и още няколко от "Възраждане" и ИТН са най-често извежданите депутати от квесторите за непристойно поведение", посочи пред "24 часа" Недева. Според нея след като Чило Попов има обществена подкрепа в Пловдив, нека сега той да влезе в Народното събрание. "Какъв е тоя рев за Манол? Той ли е най-голямата ценност на "Демократична България", пита юристката. Адвокат Емилия Недева Снимка: Личен архив

Мнозина пловдивчани виждат у Манол Пейков характера на майка му - писателката и издателка Божана Апостолова, която вече не е между нас.

Тя по същия начин не цепеше басма никому

И правеше скандални изказвания на публични места. Но е безспорно, че подпомагаше български автори.

Печатницата и издателството, които тя направи, завеща на сина си. Той се включи в бизнеса със собствен принос и вкара в издателството преводна литература, която по-комерсиалните конкуренти не поглеждат. Но по времето на Манол Пейков неговото издателство даде подкрепата си и на най-известните и добри български автори като Георги Господинов, Рене Карабаш, Здравка Ефтимова, Теа Монева.

Пейков е познат и с дарителските кампании, които проведе, когато започна войната в Украйна. Събираше и изпращаше помощи за пострадалите при земетресението в Турция и Сирия.

"Той е човек със сърце. За 4 г. изпрати над 600 генератора в Украйна

А сега помага на украинците в България да придобият право на постоянно пребиваване", обясни Наталия Еллис, представител на украинската диаспора в Пловдив.

Пейков се хвърля в различни каузи. Така успя да закупи чрез набрани дарения две трети от къщата на Димитър Талев в Прилеп, която беше застрашена от самосрутване.

Експанзивен, трудно приема друго мнение, бохем, добър приятел - такива качества му приписват близките. В едно са категорични - че

не близва алкохол, противно на мнението, което се шири

Пейков е възпитаник на Американския университет в Благоевград. Стари пловдивски седесари не помнят той да е участвал в демократичните процеси при събарянето на системата и разграждането на комунизма. Сега немалко от тях се питат кога стана такъв изявен антикомунист. Близки до семейството припомнят, че потеклото му по-скоро е червено.

В младостта си Пейков имаше интерес към музиката и правеше свои концерти в Пловдив. Майка му дори му закупи модерно звукозаписно студио, а близките до нея Богдана Карадочева и Стефан Димитров окуражавали Манол да се развива в тази посока.

Съпругата му Яна Делирадева е изявен хоров диригент. Дъщеря им Божана, която носи името на баба си, също има музикални наклонности, дори е ходила на уроци по арфа.

Семейството е артистично. А самият Пейков ще продължи да се хвърля в различни каузи макар и извън парламента, смятат приятелите му.