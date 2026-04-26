Пак ще се срещнем след 15 години - как се промениха героите от "Игра на тронове"

Николай Костер-Валдау - Джайм Ланистер

Появата на датския актьор в "Игра на тронове" само затвърди звездната му кариера. След края на сериала Николай се появявя в няколко филмови проекта, един от които е филмът на Netflix "Ледоразбивач". Той е забележителен с факта, че Костер-Валдау не само е участвал в него, но и го е продуцирал и написал сценария. Освен с филмовата си работа Николай се пробва и като модел - през октомври 2022 г. дефилира на Седмицата на модата в Париж.

Лина Хийди - Серсей Ланистер

Хийди е известна още преди "Игра на тронове", по-специално с ролята си на кралица Горго в "300" и Сара Конър в "Терминатор: Хрониките на Сара Конър". Наскоро участва в уестърн сериала на Netflix "Изоставените" заедно с Джилиън Андерсън и ще е част от актьорския състав на третия сезон на сериала "Сряда" във все още неоповестена роля. През 2022 г. се омъжи за американския актьор Марк Менчака.

Емилия Кларк - Денерис Таргариен

Лондончанката попада в сериала на 23 години, като това е общо третата й роля, за да стане през 2017 г. една от най-високоплатените телевизионни актриси. По време на снимките в "Игра на тронове" тя успява да изиграе Сара Конър в "Терминатор: Генезис" и приятелка на Хан Соло от детството в "Хан Соло: Истории от Междузвездни войни". Занимава се с театър, например играе Нина в "Чайка" на Чехов.

Кит Харингтън - Джон Сноу/Егон Таргариен

Сериалът прави истинска звезда от британеца Кит Харингтън, който на 26 декември ще навърши 40 г. Дотогава той е предимно театрален актьор, но след това започва ударно да се снима и в киното. Тази година излезе готическият хорър "Ужасният", където си партнира със Софи Търнър. Женен е за друга актриса от "Игра на тронове" - Роуз Лесли, имат две дъщери. През 2019 г. Харингтън е за кратко в клиника за алкохолици.

Софи Търнър - Санса Старк

Благодарение на "Игра на тронове" британската актриса става желан гост по всевъзможни червени килими и корици на лъскави списания. Когато започва да снима през 2010 г., развива хранително разстройство, защото я карат ударно да свали килограми. През 2013-а дебютира в киното с независимия испано-британски филм "Другата аз". Сега играе Лара Крофт в сериал. Беше омъжена за певеца Джо Джонас, с когото имаха две дъщери, но се разведоха преди две години.

Мейси Уилямс - Ария Старк

Ролята си в сериала родената в Бристол Мейси получава на 13 години, като това е едва второто й прослушване. Веднага я вземат в няколко независими британски продукции, както и в четири епизода на сериала "Доктор Кой". Нататък кариерата й е по-скромна - в тв продукция за групата "Секс Пистълс" и сестрата на Кристиан Диор в сериала "Нова визия". Има интернет приложение Daisie,в което знаменитости се свързват помежду си за сътрудничество.

Алфи Алън - Теон Грейджой

По-малкият брат на певицата Лили Алън се появи в "Игра на тронове" като млад, но вече опитен актьор. Още на 12 той със сестра си се появява в "Елизабет", а има и други роли. Това обаче не му помага да получи ролята на Джон Сноу, за която първоначално кандидатства. После играе в "Джон Уик" и "Хищникът", а през 2019 г. - в "Заекът Джоджо" на Тайка Уайтити. През 2022 г. дебютира на "Бродуей" в постановката "Палачите", редовно се снима в сериали.

Айзък Хемстед-Райт - Бран Старк/Триоката врана

Един от най-младите актьори в сериала - започва да се снима на 11 години. По онова време има опит в телевизионни реклами, а скоро след това получава роля в британския филм на ужасите "Екстрасенсът". След края на снимките в "Игра на тронове" участва само в "Поколението Вояджър" с Колин Фарел и Лили Роуз-Деп. Изглежда, актьорската кариера не го интересува, защото получава бакалавърска степен в областта на невроните.

Питър Динклейдж - Тирион Ланистър

На американеца "Игра на тронове" донесе не само огромна популярност, но и награди - "Еми" и "Златен глобус". Той е първият актьор, който минава кастинг за сериала. Освен ролите си в холивудски продукции като "Рицари от съвремието", "Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще", "Пиксели" и "Отмъстителите: Война без край" той изиграва Сирано дьо Бержерак в едноименния мюзикъл, написан от жена му Ерика Шмит и получава "Златен глобус" за екранизацията.

Джек Глийсън - Джофри Баратеон

Ирландският актьор попада на 18 на снимачната площадка на "Игра на тронове", докато все още учи теология и философия в дъблинския "Тринити колидж". През 2014 г., след като го "убиха", той обяви, че повече няма да се занимава с кино, макар че продължава с театъра, където участва в експериментални постановки. През 2020 г. се връща на екран в ситкома "Полудяла", а след това играе с Лиъм Нийсън в "Страната на светците и грешниците".

Йън Глен - Джора Мормон

Шотландецът дебютира още през 1988 г. във филма "Нощен Париж", през 1990 г. получава "Сребърна мечка" на фестивала в Берлин за "Безмълвен вик" и паралелно играе Хамлет в "Розенкранц и Гилденстерн", спечелил "Златна палма" в Кан. След това се снима главно в независими британски продукции и играе в театър с едно изключение - ролята му в "Лара Крофт: Томб Рейдър". Женен, с три деца, живее в Южен Лондон.

Керис ван Хаутен - Мелисандра

Нидерландската актриса нашумя с ролята си във военнодраматичния трилър на Пол Верховен "Черната книга". В "Игра на тронове" идва за втория сезон и бързо е забелязана и от зрители, и от критици, благодарение на буквално огнената си игра. Още тогава партнира на Бенедикт Къмбърбач в "Петата власт", а след това филмокрафията й е попълнена с "Домино" и "Всички нюанси на Токио", както и с ред сериали.