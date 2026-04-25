Последният българин до Чък Норис събира автографи на звезди върху “24 часа”

"24 часа" има много верни фенове и благодарение на един от тях - финансиста Кирил Евтимов, вестникът е добре познат сред звездите на футбола и в Холивуд.

Бургазлията от години взема автографи от различни знаменитости върху първа страница на вестника. Дебютът се получило случайно - нямал подръка картичка, плакат или дори лист хартия, но се сетил, че си купил на летището "24 часа".

Не може да даде еднозначен отговор коя точно е първата знаменитост, от която е взел автограф. Но конкретно за футбола в паметта му веднага изниква една история от уникалния Лос Анджелис през юли 2003 г.

Тогава отборът на "Манчестър Юнайтед" за първи път прави американско турне, част от предсезонната подготовка. Eдин от градовете, където имат мач, е точно Ел Ей. По това време Кирил живее в Лас Вегас и по свой си начин успява да си гарантира VIP достъп за събитието. Реално 2-3 дни е постоянно с "червените дяволи", които тъкмо са станали шампиони на Англия.

Но най-незабравима от всички негови срещи безспорно е тази с великия екшън актьор Чък Норис в Лондон. "Да се срещна с Чък, е моя мечта от 1987 г., когато за първи път гледах на видео в Бургас филма "Делта Форс". Той е героят на моето детство. Радвам се, че успяхме да се видим, а и да поговорим няколко минути. Време, достатъчно за да изкажа цялото си възхищение от него.

Чък Норис е любимец на цялото ми семейство, даже направихме вайбър видеовръзка Лондон -Бургас. Така успя да си поговори с майка ми и баща ми. Отделно той и жена му Джена в специален клип поздравиха сина ми по случай рождения му ден. Все неща, които остават за цял живот, вълнува се Евтимов.

"Особеното при Чък беше, че дори и за малко, той отдаваше цялото време само на теб, все едно няма други хора", добавя бургазлията.

С Мел Гибсън

Джеймс Козмо, също участвал в "Смело сърце".

Капитан на Англий и звезда на "Байерн" Хари Кейн с мартеница

Марк Ролстън - гадният затворник в "Изкуплението Шоушенк"

Аврам Грант - бивш треньор на Израел и "Челси"

Хавиер Санети - легенда на "Интер" и Аржентина

Марк Клатенбърг - един от най-добрите английски съдии

Паоло ди Канио - легендарен футболист на "Лацио" и "Уест Хем"

Джоване Елбер - съотборник на Балъков в "Щутгарт", после звезда на "Байерн"

Робер Пирес - световен шампион с Франция, звезда на "Арсенал"

Роналд де Бур - европейски шампион с "Аякс", после играе в "Барселона"

Рони Розентал - легендарен футболист на Израел, "Тотнъм" и "Ливърпул"