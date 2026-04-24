Веселин Маринов: Не харесвам днешния дигитален свят, чувствата изчезнаха, всичко е интереси

Основните песни на Веселин Маринов са посветени на любовта, разказа певецът в "Панорама".

"Това е призвание на популярната музика, това е основното силно чувство, което провокира в музиката", категоричен бе любимецът на няколко поколения.

Но в творчеството си той засяга и носталгията. "Аз не харесвам днешния свят, дигиталния му вид, отношенията, които изчезнаха между хората. Вече изчезнаха и чувствата между нас. Много ми е тъжно, че вече всичко е интереси. Когато бях дете, младо момче, тези неща не бяха така. Хората се събираха, ставаха приятели, сега всичко минава през призмата на кой кой е, дори в любовта, ако изобщо я има", обясни Веселин Маринов.

Докато пътува към студиото на "Панорама", той се заглежда към наблизо минаващ автобус. И вътре вижда как младежите са се втренчили в телефоните си - нито един не говори помежду си. "За мен моето детство беше най-хубавото - когато животът беше по-различен. Защо сега няма групи като "АББА", "Дийп Пърпъл", съвременната музика е отговор на днешното време, дори няма никакъв акцент върху литературното послание, върху правилното произнасяне на думите", възмути се Веселин Маринов.

Тази година той ще отбележи 45 г., откакто е на сцена.