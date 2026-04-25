Неочакван жест от Ерос Рамацоти – в ритъма на Bangaranga

Ерос Рамацоти направи няколко специални жеста към българската публика по време на концерта си в изпълнената до краен предел „Арена 8888 София“, съобщи БТА.

На няколко пъти италианската поп звезда каза „Благодаря“ на чист български език, а към края на почти двучасовото шоу огромния екран зад него бе обагрен в цветовете на българското знаме.

Тази линия на персонализация продължи и в музикалните заигравки. Третият знак на уважение към домакините бе финалът на един от най-големите му хитове – Musica è, от едноименния албум (1988), който завърши със Sofia è (София е!).

Най-неочаквана обаче бе заигравката с Bangaranga – песента, с която България тази година участва на „Евровизия“. Самият артист запя рефрена и започна да танцува в ритъма на парчето. „Това беше най-купонджийският концерт на Ерос“, коментира почитателка, която е била на всичките му гастроли у нас. По думите ѝ дори след десетилетия в големия шоубизнес, любимецът ѝ не се страхува да излезе извън собствения си репертоар и зоната си на комфорт.

Доказателство за това, че на няколко пъти се сля се с публиката, която не спираше да го прегръща. Той пък галеше по главите случайни фенове, подканяше ги да танцуват и пеят с него, дори подаде микрофона си на малко момче, за да пее, раздаде няколко шапки и почти през цялото време флиртуваше с тълпата чрез камерата, която следеше всяко негово движение. Каза и I love you (Обичам ви). Според феновете всичко това не е формален реверанс, а опит за истинска близост.

„Имаше по-разчупена, почти празнична динамика, различна от по-сантименталния тон, с който често се свързва музиката му“, коментира младеж, който за първи път вижда и слуша Ерос Рамацоти. По думите му на моменти концертът е надхвърлял рамката на добре режисирано шоу и се е доближавал до спонтанността на общо преживяване.

Първият бис бе акустично парче за глас и китара (Un angelo disteso al sole), и то внесе необходимата интимност след динамичната основна част.

На самия финал Рамацоти запя Più bella cosa, заедно с всичките 11 музиканти от бенда, връщайки първоначалната енергия, с която започна. Преди това премина през цялата си близо 45-годишна кариера, поднасяйки още 20-ина от най-известните си песни. Сред тях бяха Quanto amore sei, Un'emozione per sempre, Stella gemella, Adesso tu, Una storia importante, Più che puoi, Fuoco Nel Fuoco, Se bastasse una canzone, Un'altra te/No Woman No Cry, Cose della vita...

Любопитен контрапункт на сценичното оживление беше почти пълната липса на дълги вербални обръщения и паузи от страна на артиста. Вместо това, посланията бяха делегирани на екраните – текстове за любовта, вярата, добротата, човечността, самотата, мирът и бъдещето. Едно от тях бе: „Какво преживяваме, какво правим, човешко ли е всичко това?... Не мисля. Вярвам, че все още има чудесни хора на този свят. Нека не се отчайваме! Нека не се предаваме! Любовта винаги ще побеждава!“. Тези думи звучат едновременно искрено и до известна степен очаквано в контекста на подобен мащабен поп спектакъл, и тяхната сила не е толкова в оригиналността, колкото в синхрона с настроението в залата, коментираха очевидци на събитието.

Неговата сила сила е в умението да превърне познатото в споделено преживяване, да балансира между професионално изграден спектакъл и моменти на човешка непосредственост, коментираха феновете. По думите им в свят, в който големите поп концерти все по-често приличат един на друг, тази вечер предложи нещо по-рядко – усещането, че сцената и публиката дишат в един ритъм.

Ерос Рамацоти се върна в София по покана на Fest Team, 20 години след първия си концерт у нас – 3 юли 2006 г., стадион „Академик“.

ДВАЙСЕТ ГОДИНИ ПО-РАНО: ОТ АРХИВИТЕ НА БТА – ЗА ПЪРВИЯ КОНЦЕРТ НА ЕРОС РАМАЦОТИ В СОФИЯ (2006)

> Ерос разби хиляди женски сърца

София, 4 юли /БТА/

Хиляди женски сърца бяха разбити на концерта на Ерос Рамацоти снощи на стадион "Локомотив". С отношението си към публиката и 100-процентовото шоу, което направи, световноизвестният певец доказа, че не напразно го обявяват за "магнетичният италианец", кръстен на бога на любовта.

Близо 15 000 души пееха най-големите хитове на Ерос - "Adesso Sei Tu", "Solo Ieri", "L'ombra del gigante", "Un'emozione per sempre", "Un'altra te", "Una storia importante", "Terra promessa", "Piu bella cosa", "Fuoco nel fuoco", "Dove s`e musica", "Musica e", "L'Aurora", както и песните от новия му албум - "Сalma apparente" (Привидно спокоен), официално обявен за платинен, с тираж от 20 милиона продадени копия.

Двучасовият спектакъл започна с "L'equilibrista" - сингъл от най-новата продукция на Ерос, представена зад огромен прозрачен воал, паднал по средата на парчето. Другите песни от "Сalma apparente" бяха "Solarita", "La nostra vita", "Bambino nel tempo", "Sta passando novembre", "I belong to you (Il ritmo della passione)" - дует с Анастейша, който снощи беше представен с едната от двете беквокалистки. С другата беквокалистка Ерос пя "Cose Della Vita" - дует с Тина Търнър.

Няколко от песните Ерос изпълни сам, с китарата си, на други си акомпанираше с пианото, а два пъти слезе сред публиката, която не искаше да го пусне. С него бяха трима китаристи, двама пианисти и барабанист.

"Добър вечер", "Как сте" и "Благодаря" повтаряше най-често музикантът на чист български език.

Сцената за концерта на Ерос в София, подобна на тази от концерта на "Депеш мод", беше с уникални размери - 50 метра широчина, 30 дълбочина, и 20 - височина. В девет тира е поместена цялата техника за мултимедийния спектакъл, реализиран по японска технология, която за първи път в света се ползва от Рамацоти и към което вече е проявил интерес Роби Уилямс.

Концертът у нас е част от световното турне на Ерос, което върви заедно със световното първенство по футбол. Самият певец е запалянко - между две от песните той се опита да жонглира с футболна топка, която излетя към публиката.

Световноизвестните дизайнери Долче и Габана са стилистите, които се грижат за имиджа на италианеца. Ерос се появи с уникална тениска от колекция, изработена специално за София, която е черна на цвят, с българския трибагреник, а на гърба му с големи букви беше изписано "София". На дясната ръка на Ерос, от китката до показалеца, беше татуирано името на дъщеря му Аурора.

Ерос Рамацоти е роден на 28 октомври 1963 г. Издава първия си сингъл през 1982 г., а две години по-късно постига световен успех с "Terra promessa". Неговите 10 албума са продадени в над 45 милиона копия. Сред музикантите, с които е пял, са Шер, Тина Търнър, Джана Нанини, Андреа Бочели, Джо Кокър. Има професионално сътрудничество с Мадона и Роби Уилямс. /Даниел Димитров/ /ЙАО/

> Срещата на премиера Сергей Станишев с Ерос Рамацоти се отлага

София, 3 юни /БТА/

Световноизвестният италиански певец Ерос Рамацоти, който пристигна със самолет снощи в София, се е разхождал из столицата ни до 2:00 ч. през нощта, научи БТА от организаторите на концерта от "Болкан ентъртейнмънт къмпани". Рамацоти бил доста впечатлен от красотата на българките, които успял да види.

Насрочената за днес следобед среща на италианския изпълнител с българския министър-председател Сергей Станишев, който е патрон на концерта на италианския певец в София, се отлага, информираха още от "Болкан ентъртейнмънт къмпани". Предвижда се тя да се състои тази вечер - след концерта, който Рамацоти ще изнесе а стадион "Локомотив". /Даниел Димитров/ /ИММ/

> Ерос Рамацоти пристигна непредвидено в София

София, 3 юни /БТА/

Световноизвестният италиански певец Ерос Рамацоти пристигна със самолет късно снощи в София и сега си почива след пътуването, научи БТА от организаторите на концерта от "Болкан ентъртейнмънт къмпани". Саундчекът ще започне в 16.00 ч. на стадион "Локомотив". По изричното изискване на Рамацоти няма да се допускат никакви външни хора.

В късния следобед Ерос Рамацоти ще има среща с българския премиер Сергей Станишев, който е патрон на концерта на италианския певец в София.

Сцената за концерта на Ерос в София вече пристигна с четири тира. Размерите й са уникални - 50 метра широчина, 30 дълбочина и 20 височина. Екипът наброява 140 човека. В други девет тира е цялата техника за мултимедийния спектакъл, който ще продължи точно 2 часа и 15 минути с почивка от 30 секунди за Ерос.

Световноизвестните дизайнери Долче и Габана са стилистите, които се грижат за имиджа на италианеца. У нас той ще се появи с уникална тениска от колекция, изработена специално за София, която е черна на цвят, с българския трибагреник, а на гърба му с големи букви е изписано "София - благодаря!".

Мултимедийното шоу на звездата е част от световно турне, което представя албума "Сalma apparente" (Привидно спокоен). Шоуто е по японска технология, която за първи път в света се реализира от Рамацоти и към което вече е проявил интерес Роби Уилямс.

Преди концерта в България бе издадена и биографичната книга на Ерос Рамацоти "Заклевам се - Ерос". Ние сме втората държава в света, където тя се появява на пазара, казаха издателите от "Сиела". /Даниел Димитров//ИММ/

> Премиерът Сергей Станишев ще бъде патрон на концерта на Ерос Рамацоти в София

София, 12 май /БТА/

Премиерът Сергей Станишев ще бъде патрон на концерта на Ерос Рамацоти в София. Това обявиха от кабинета на министър-председателя на пресконференция днес. Очаква се Станишев и Рамацоти да имат среща по време на гостуването на италианската звезда у нас.

Спектакълът на 3 юли на стадион "Академик" ще продължи 2 часа и 15 минути, съобщиха организаторите от "Болкан ентъртейнмънт къмпани". Според тях по време на шоуто Ерос си дава почивка само от 30 секунди.

За организацията ще се грижи екип от 140 човека, а техниката му се придвижва с 8 тира и съпътстващи ги 4 автобуса. Самият Ерос ще пристигне в София с частния си самолет в деня на концерта, придружаван от музикалната му група, личният му мениджър, секретар и личен бодигард.

Месец преди концерта ще излезе и автобиографичната книга на певеца "Заклевам се - Ерос" с издател "Сиела".

Разпространители на новият компактдиск на Ерос - "Calma apparente" (Привидно спокоен)", за България са "Виталити мюзик". Тази своя продукция самият Ерос счита за "най-автобиографичен албум", съдържащ 13 нови песни, между които и вече нашумелият му дует с Анастейша. /Даниел Димитров//ХТ/

> За концерта си в София Ерос Рамацоти поиска и временен офис с телефони и интернет до сцената

София, 25 април /БТА/

След като изиска за концерта си в София изграждане на специална кухня, столова с всички екстри, Ерос Рамацоти е пожелал в близост до сцената да има и оборудван временен офис с телефони, интернет и всичко необходимо за работата на мениджърския му и продуцентски екип, придружаващ го навсякъде по света.

Това БТА научи от "Болкан ентъртейнмънт къмпани" - организатор на концерта на 3 юли на стадион "Локомотив".

Освен поисканите 100 килограма лед за "борба" с лятната жажда, Ерос пожелал и огромни количества натурална минерална вода, както и газирани напитки. Към 140-те човека екип са пожелани още 60 човека обслужващ сценичен персонал, който трябва да бъде осигурен от българска страна.

Въпреки че има собствен кетъринг, Ерос е потвърдил желанието си да пробва традиционна българска кухня с българско червено вино.

Сега се водят преговори звездата да пристигне ден преди концерта у нас. От своя страна той пък уведомил, че трябва да бъде осигурен достъп на личния му бодигард в президентския апартамент на "Шератон" малко преди настаняването му в него, за да се извърши детайлна проверка за евентуални записващи устройства.

Албумът "Calma apparente" (Привидно спокоен)", който Ерос представя в тазгодишното си турне, вече официално е обявен за платинен, тъй като е надминал тираж 20 милиона броя.

Рамацоти е роден на 28 октомври 1963 г. Издава първия си сингъл през 1982 г., а две години по-късно постига световен успех с "Terra promessa". Неговите 10 албума са продадени в над 45 милиона копия. Сред музикантите, с които е пял, са Шер, Тина Търнър, Джана Нанини, Андреа Бочели, Джо Кокър. Има професионално сътрудничество с Мадона и Роби Уилямс. /Даниел Димитров/ /ИММ/

> Ерос Рамацоти лично одобрил дизайна на билетите за концерта му в София

София, 21 март /БТА/

Ерос Рамацоти лично е одобрил дизайна на билетите за концерта му в София на 3 юли - нещо, което е практика при всички негови концерти по света, съобщиха организаторите от "Болкан ентъртейнмънт къмпани".

Артистът е изпратил три избрани номера, чрез които ще бъдат определени печеливши билети за концерта му на стадион "Локомотив". Трима щастливци ще получат лично от звездата компактискове от новата му платинена продукция "Calma apparente" (Привидно спокоен).

Освен това тримата късметлии ще бъдат регистрирани като официални членове на фен клуба на Ерос, като им бъде предоставена възможността занапред да контактуват он лайн със звездата в определени дати и часове. /Даниел Димитров//ХТ/

> Ерос Рамацоти поиска телевизор на стадиона, за да следи световното по футбол

София, 16 март /БТА/

Ерос Рамацоти, който е върл фен на футбола, навсякъде по света има навика да хвърля по едно око и на резултатите от футболните мачове. Затова на концертите си зад граница домакините винаги му осигурят телевизор. Това изискване не подмина и домакините на шоуто в София. Певецът поискал телевизор на стадион "Локомотив", за да може по време на репетицията да се информира за всичко ново на световното по футбол, научи БТА от "Болкан ентъртейнмънт къмпани" - организатор на концерта.

Според най-новата информация Рамацоти е подготвил специална изненада за българската публиката, с която ще се срещне за първи път. Изненадата се пази в тайна от екипа му.

Италианецът е поискал да му бъде осигурена 24-часова допълнителна охрана от 18 души, тъй като често е обезпокояван от екзалтирани фенки, които не му позволяват да се придвижва там, където се намира, но и спят пред вратите на хотела му.

Отделно Рамацоти е поискал помещение за хранене и кухня, тъй като пристига със собствен кетеринг. Адекватно изискване е и осигуряването на сто килограма лед за 140-членния му екип.

Певецът пристига в София на 3 юли, рано сутринта, с частният си самолет, придружаван от личния му мениджър, телохранител, продуцент, секретар и музикалната група, както и с осем тира и четири автобуса.

Концертът у нас е част от неговото световно турне, което започва на 16 март в Анкона - Италия. Певецът представя новия си албум "Calma apparente" (Привидно спокоен), както и най-популярните си парчета като "Cose Della Vita", "Adesso Sei Tu", "Una Storia Importante".

Ерос Рамацоти е роден на 28 октомври 1963 г. Издава първия си сингъл през 1982 г., а две години по-късно постига световен успех с "Terra promessa". Неговите 10 албума са продадени в над 45 милиона копия. Сред музикантите, с които е пял, са Шер, Тина Търнър, Джана Нанини, Андреа Бочели, Джо Кокър. Има професионално сътрудничество с Мадона и Роби Уилямс. /Даниел Димитров//ЙАО/

> София става част от световното турне на Ерос Рамацоти

София, 2 март /БТА/

Ерос Рамацоти ще представи новата си продукция "Calma apparente" (Привидно спокойствие) в София на 3 юли, научи БТА от организаторите от "Болкан ентъртейнмънт къмпани".

Концертът на стадион „Локомотив“ е първият у нас на световноизвестния италиански изпълнител, записал поредния си хитов дует с гласовитата Анастейша.

Освен песни от новия си албум, Ерос ще представи и най-популярните си парчета като "Cose della vita", Adesso sei tu", "Una storia importante" и други световни платинени хитове от репертоара си.

За първи път на това свое турне Рамацоти прави мултимедийно шоу, което според екипа му е негов патент и е впечатлило с мащабността британският му колега Роби Уилямс.

Ерос Рамацоти пристига в София с частният си самолет, а осем тира и четири автобуса със 140 човека технически екип ще го съпътстват при реализацията на спектакъла в София.

Билетите за шоуто ще бъдат пуснати на 10 март в интернет чрез системите на eventim.bg и ticketsream.bg. 35 лева е билетът за правостоящи, 40 - за седящи, и 45 лева - за места пред сцената.

В София Ерос ще отседне в президентския апартамент на "Шератон". Певецът е известен като един от най-капризните изпълнители, макар че засега не е предявил изисквания към домакините си у нас. Изискал е промяна за датите на цялото си турне, за да не съвпадне със световното първенство по футбол.

Ерос Рамацоти е роден на 28 октомври 1963 г. Издава първия си сингъл през 1982 г., а две години по-късно постига световен успех с "Terra promessa". Неговите 10 албума са продадени в над 45 милиона копия. Сред музикантите, с които е пял, са Шер, Тина Търнър, Джана Нанини, Андреа Бочели, Джо Кокър. Има професионално сътрудничество с Мадона и Роби Уилямс.