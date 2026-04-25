Бивши подчинени на Меган Маркъл я обвиниха в жестокост

Бивши подчинени на Меган Маркъл, съпругата на британския принц Хари, разказаха за ужасяващите условия при работа с нея. Те споделиха спомените си с Том Сайкс, водещ на подкаста The Daily Beast.

Той интервюира хора след посещението на принц Хари и Меган Маркъл в Австралия. Бившите ѝ подчинени признаха, че видеоклипове от пътуването „съживяват травматични спомени“. „Ето какво ми казаха, след като гледаха видеоклиповете: „Това е типичната Меган... Едната страна на лицето ѝ се усмихва пред публиката, а другата, която никой не вижда, те гледа свирепо“, каза Сайкс.

Интервюиран от него призна, че страда от посттравматично стресово разстройство поради жестокостта на Меган Маркъл. „Тази жена се отнася към всички, над които има власт, като към материал за използване“, „Ти си като някой, който ѝ отпушва тоалетната“, каза бившият подчинен на съпругата на принца.

The Daily Beast отбелязва, че през годините хора, които са работили с Меган Маркъл, са съобщавали за нейното неадекватно поведение. По-конкретно, тя е наричана „демоничен шеф“, склонна към неконтролируеми изблици на ярост, предаде БГНЕС.