

Кейт Мидълтън: Има едно нещо в кралския живот, което ми е изключително трудно

Кейт Мидълтън Снимка: Екс/ @RoyalFamily

Уелската принцеса Кейт Мидълтън откровено сподели, че съществува част от кралския живот, която ѝ е „изключително трудна".

По време на среща с малка група жени във вторник на прием в Бъкингамския дворец, отбелязващ 100-годишнината от рождението на кралица Елизабет II, принцесата на Уелс призна, че ѝ е трудно да говори на шумни събития, съобщава Fox News.

„Тези среди са наистина трудни за мен", казала майката на три деца, според видео, публикувано в X. „Освен това имам много тих глас, така че винаги ми казват: 'Говори малко по-силно!'"

44-годишната принцеса присъства на събитието със съпруга си, принц Уилям. Тя не изнесе официална реч, както направи крал Чарлз III в чест на покойната кралица, но с удоволствие общувала с гостите. 

В първото си интервю след годежа за принц Уилям през 2010 г. тя призна, че се е чувствала леко притеснена, когато за първи път срещнала бъдещия си съпруг, наследник на британския трон.

Макар изнасянето на речи да не е любимото ѝ кралско задължение, тя очевидно обича разговорите на четири очи. Често е виждана да се смее и усмихва, докато общува с хората, дори понякога да изостава от останалите членове на кралското семейство заради разговорите си.
„Има истинско изкуство в тези срещи с хората. В семейството всички се шегуват, че прекарвам твърде много време в разговори", споделя тя в документален филм на ITV от 2016 г.

