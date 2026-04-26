Кметът на Монтана откри втория ден от националния фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада"

Камелия Александрова

[email protected]

1340
Кметът Златко Живков откри втория ден от Национален фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада" Снимка: Камелия Александрова

Кметът на Монтана Златко Живков откри втория ден от Национален фолклорен конкурс "Напеви от Северозапада". Той приветства танцьорите и инструменталистите като подчерта, че фолклорното танцово изкуство в града е изключително популярно и на високо ниво.

Шестте танцови състава са печелили аплодисменти не само у нас, но и на международна сцена. Те са участвали във фестивали в Европа, Азия и Северна Америка.

Златко Живков заяви, че обществено признание за своя труд и талант са получили и трима от изявените хореографи – Стоян Стоянов, Първан Първанов и Антон Димов, които са удостоени с почетното отличие на община Монтана.

В голямата зала на драматичния театър се проведе конкурсната програма в раздел "Хореография". Ще се надиграват танцови формации от Драгоман, Лом, Мездра, Плевен, София, селата Медковец, Бутан, Расово, Крапчене. За първи път на сцената на конкурса ще се изявят танцови състави от Смолян и Свищов.

Председател на журито е Ивайло Първанов - гл. ас. д-р по етнохореология към БАН и хореограф. Той е бивш възпитаник на Стоян Стоянов – хореограф и художествен ръководител на ПТА „Младост".

В камерната зала на театъра ще е надсвирването. Оценяването на изпълненията на инструменталистите е в ръцете на Светлин Ницов – гайдар в Професионален ансамбъл за народни песни и танци „Дунав" - Видин, Георги Костадинов – кавалджия в Професионален ансамбъл за народни песни и танци „Дунав" – Видин, и Асен Асенов – бивш гъдулар от ансамбъл „Тракия" – Пловдив, музикален педагог.

