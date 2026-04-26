Томас Лафчис сменя чак в Канада памперси на новата футболна звезда Томас

Синята легенда сложи в багажа гривна с гравирана топка и доброволно приспива внучето, получило славното име на бившия президент на “Левски”

На терена във второто полувреме на най-важния семеен мач ще излезе и съпругата му - Вяра Анкова, главният оперативен директор на Нова тв

Трето внуче проплака в голямата фамилия на Вяра Анкова и Томас Лафчис. То е първото, което носи името на славния вратар и бивш президент на футболен клуб “Левски”.

И ръстът, и теглото на новороденото - 55 сантиметра височина и 4,300 килограма, са впечатлили силно медицинския екип. Но най-вече смелостта на дъщерята на Томас Лафчис и Вяра Анкова - 27-годишната майка Хелена-Мария, която е държала момченцето да се появи по естествен път, а съпругът ѝ Мартин е бил най-сигурната опора по време на раждането.

Малкият Томас е ценно допълнение за българската общност в Канада, където родителите му живеят и работят от години. Хелена и Мартин избраха обаче преди две години България за сватбата си, за да покажат своята родина на приятели и състуденти от цял свят.

От първите часове на появата на Томас в живота плътно до него е и бъдещият му треньор във футбола. Вяра Анкова и Томас Лафчис ще помагат в грижите за внучето си.

67-годишният Лафчис е вече убеден, че ще сменя памперсите и приспива бъдещата голяма звезда в любимия спорт. Затова и в куфарите от България към Канада прочутият вратар е подбрал сериозно количество футболни подаръци в единствения за него цвят - синия.

Близки на семейство Лафчис потвърждават несломимия спортен дух на дядо Томи, който демонстрира наистина завидни умения в контакта с третия внук - бързо сменя памперси и приспива дълбоко с…гръцки песни.

Томас Лафчис очаква след първото полувреме на бебешкия терен в Канада да излезе и съпругата му Вяра Анкова. Главният оперативен директор на “Нова Броудкастинг Груп” ще целуне внучето Томи с малко закъснение, но има основателна причина да изпрати в Канада първо авангарда - изборите в България.

Известната телевизионна журналистка и един от най-опитните медийни мениджъри у нас пропусна раждането, но във второто полувреме ще поеме топката от Томас Лафчис.

