Ретромаратонките пак на мода - с тънки подметки и изчистен дизайн

Маратонките окончателно затвърждават позицията си като един от най-популярните модели обувки в съвременната мода. Това, което някога е било само спортна обувка, днес се е превърнало в тренд не само във всекидневното облекло, но изразява и вкус.

Сезонът пролет-лято показва една основна промяна - след години на масивни и тежки маратонки тенденцията се насочва към по-изчистени, тънки и прецизни форми. Това обаче не означава еднообразие. Напротив, лансира се огромен избор, който да пасне на всеки вид гардероб - от деловия до вечерния.

Един от най-ярките примери за тази трансформация е т.нар. сникерина

Това е хибрид между маратонка и балетна обувка. Моделът комбинира тънка подметка и близка до крака форма като балеринките с удобството на спортната обувка. Резултатът е обувка, която изглежда едновременно елегантна и практична. Често се използват сатенени връзки, ластични елементи или кръстосани каишки, които напомнят на балетни пантофки.

Сникерините се комбинират най-добре с широки панталони, при които обувката леко се подава при движение. Също така пасват на мидиполи и тънки чорапи, създавайки романтично, но модерно излъчване. За по-всекидневна визия може да се носят с прави дънки и изчистен топ, като именно обувката остава акцентът.

Паралелно с това се наблюдава силно завръщане на ретро маратонките за бягане. Тези модели, вдъхновени от 70-те и 80-те години, са с тънка подметка, леки материи и изчистен дизайн. Те заменят масивните dad sneaker, модели, които доминираха през последното десетилетие.

Популярни брандове комбинират ретро дизайни с модерни ярки цветове и материали. Тези маратонки се съчетават най-добре с широки панталони, ленени материи и класически дънки. За по-елегантна визия могат да се комбинират с мидипола и риза, а за всекидневно носене - с дънки и тениска. Основният принцип е баланс - обувката не трябва да доминира, а да допълва силуета.

Велурът се утвърждава като водещ материал

Той придава дълбочина и текстура, които липсват при стандартните текстилни или кожени модели. Цветовете варират от топли нюанси като бордо, масленозелено и кафяво до по-светли като бежово и розово. Но се лансират и яркозелено, червено, оранжево, циклама и синьо.

Друг важен акцент е навлизането на сатена при спортните обувки. Традиционно свързан с вечерно облекло, този материал придава ново, по-романтично измерение на маратонките. Те се съчетават с по-изчистени визии като ленен костюм, широка пола или минималистичен сет. Не са подходящи за всекидневно носене, а по-скоро за специални поводи или вечерни излизания, където добавят интересен елемент в цялостния аутфит.

На противоположния край стои т.нар. gorpcore тенденция - стил, вдъхновен от туристическата и планинска екипировка. Тези маратонки са с масивни подметки, изработени от технически материи и с функционални детайли. Интересното при този стил е начинът на комбиниране. Вместо изцяло спортна визия обувките често се носят с елегантни панталони, поли или рокли. Контрастът между грубата обувка и по-деликатните дрехи създава модерно и балансирано излъчване.

Друга тенденция, която продължава да се развива, са

маратонките тип Mary Jane - модели с каишка върху ходилото

Те съчетават ретро естетика с модерни материали и дизайн. Комбинират се с поли и рокли, но могат да се носят и с панталони, при които каишката остава леко видима. Те добавят женственост дори към по-спортни визии.

При маратонките тази година се използват и комбинации от различни материи. Лансират се съчетания от велур, кожа и мрежести и прозрачни текстури. Металическите модели, особено в сребристо, добавят футуристичен елемент и се комбинират добре с изчистени, едноцветни визии.

Някои тенденции започват да отстъпват. Спортните обувки с платформи и прекалено масивните модели губят популярност, тъй като не се съчетават добре с актуалните силуети на облеклото.