“Обгръщащи” очила крият лицето този сезон

Слънчевите очила излизат от ролята на второстепенен аксесоар и се превръщат в основен елемент на личния стил. Те вече не служат само за защита от слънцето, а се налагат като средство за изразяване на идентичност, настроение и социално присъствие. По улиците на Милано, Париж и Ню Йорк те не са просто допълнение, а често най-отличимият детайл. Все повече хора ги избират като ключов акцент, който определя цялостното им излъчване.

Създава се характерно усещане при носенето на добре изработени слънчеви очила. Не само че светлината се променя, но лицето изглежда по-структурирано, а стойката сякаш става по-уверена. Този ефект не е случаен. Очилата съчетават защита и психология, като едновременно прикриват и подчертават присъствието на човека.

Дизайнерите реагират на тази промяна с все по-смели решения. Моделите се уголемяват, линиите стават по-архитектурни -

изглеждат сякаш са конструирани

Те са квадратни или правоъгълни, с много изразени ръбове или с футуристични форми.

СНИМКА: ИНСТАГРАМ/alessandralucia Една от водещите тенденции този сезон са т.нар. “щит” и “обгръщащи” очила, модели, вдъхновени от спортната екипировка. Испанската модна къща Loewe представя минималистичен вариант с извити стъкла в опушен градиент - плавно преливане от по-тъмен към по-светъл цвят, което създава футуристичен ефект. Saint Laurent пък използва вдъхновение от началото на 2000-те години, като залага на лъскави и леко “извънземни” форми. Moncler също развива тази линия, като предлага модели със студеносин градиент, вдъхновен от алпийската среда. Така се съчетава техническа функционалност с модерен дизайн.

Масивните очила също се завръщат като доминираща тенденция. Те покриват по-голяма част от лицето и създават усещане за дистанция и увереност. Моделът SL 900 Howl на Saint Laurent е с голяма черна рамка от гланциран ацетат. Prada предлага уголемени авиаторски модели, Alaia създава скулптурни форми с почти архитектурен характер.

Цветът играе все по-важна роля. Червените, жълтите и сините стъкла се превръщат в основен акцент. Моделът DiorGlow B2I на Dior комбинира наситеночервена рамка със стъкла в много по-тъмно червено. Jacques Marie Mage предлага жълти лещи с винтидж усещане, като всеки модел се изработва в ограничени серии от висококачествен японски ацетат. Tom Ford допълва тенденцията със своя модел Samuele със сини стъкла и по-изчистен дизайн.

Паралелно с това

се наблюдава завръщане към минимализма на 90-те години

Овалните очила отново са актуални благодарение на своята универсалност. Вдъхновение идва от стила на Каролин Бесет Кенеди, символ на т.нар. “тих лукс”.

Металните рамки, особено авиаторските, остават класика. Създадени през 1936 година за американските военновъздушни сили от “Бауш енд Ломб” за Ray-Ban, те запазват формата си почти непроменена. Днес Gucci ги развива чрез детайли, вдъхновени от 70-те години, докато Cartier предлага по-луксозни интерпретации с характерни декоративни елементи.

Влиянието на 70-те години се проявява и при т.нар. bug-eye модели, свързани с Джаки Кенеди. Те са с много големи, закръглени или овални стъкла, които изпъкват и покриват голяма част от лицето, като очи на насекомо, откъдето идва и името им. Големите овални и “пеперудени” форми също отново се появяват на модната сцена.

Въпреки разнообразието от тенденции класическите модели остават подходящи за всеки аутфит. Очилата в черно или смес от кафяво, медено, кехлибарено с изчистен дизайн и добра изработка могат да се носят години наред. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/nishajoshii

Актуални са и моделите с права горна линия, а в долната част може да е заоблена или правоъгълна, известни като flat-top, придават по-структуриран и графичен вид на лицето. Тесните “котешко око” варианти пък са модерна интерпретация на класическата форма, с по-издължени и минималистични линии.

Специалистите твърдят, че избирайки модел, трябва да се има предвид, че

популярността на дадена марка не винаги е гаранция за качество

По-важни са фактори като теглото на рамката, качеството на материалите, прецизността на пантите и удобството при носене.

Освен стил ключово значение има защитата. Слънчевите очила трябва да притежават UV400 защита или еквивалентен стандарт. Тъмните лещи без реална UV защита могат да бъдат по-вредни от липсата на очила, тъй като позволяват повече ултравиолетови лъчи да достигнат до окото.