„Литературен вестник“ празнува 35 години с изложба в СУ

Изложбата „35 години „Литературен вестник“ по повод годишнината на изданието, ще бъде открита на 27 април от 18 ч. в централното фоайе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Куратори на експозицията са Свобода Цекова и Антон Стайков, съобщават домакините, информира БТА.

Изложбата представя историята на изданието чрез избрани първи страници от броеве на вестника, излизали през годините. Посетителите ще имат възможност да се включат в благотворителна инициатива, като закупят принт на някоя от първите страници срещу избрана от тях сума. Събраните средства ще бъдат дарени на Сдружение „Прегърни ме“, съобщават от екипа.

Уточняват, че събитието е от календара на Културния център на СУ.