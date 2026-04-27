Меган Маркъл: Най-трудните 7 години от живота ми преминаха

Меган Маркъл намекна, че „най-трудните седем години" в живота ѝ може би са към своя край, след като сподели астрологични публикации в Instagram, съобщава "Дейли мейл".

Херцогинята на Съсекс препубликува видео от профила „Astrology is for Everyone", в което двама мъже танцуват радостно. Клипът е придружен от надпис, че представителите на зодиите Телец, Лъв, Скорпион и Водолей приключват най-тежкия седемгодишен период в живота си на 25 април.

Родената на 4 август 1981 г. Маркъл е зодия Лъв, което подсказва, че тя вероятно се разпознава в посланието и свързва последните години с лични трудности.

Видеото, създадено от инфлуенсърите Харисън Кийф и Непия Такуира-Мита, е придружено от обяснение, че движението на планетата Уран е оказало силно влияние върху тези зодии, носейки им сериозни предизвикателства.

В друга публикация, също споделена от Маркъл, се описват признаци, че представителите на зодия Лъв са на прага да „си поемат въздух за първи път от седем години". В текста се казва, че напрежението между истинската им същност и начина, по който са възприемани от околните, е било изтощително и е довело до съмнения в собствената им стойност и посока.

Принц Хари и съпругата му се оттеглиха от кралските си задължения в началото на 2020 г. и се преместиха в Калифорния, където отглеждат децата си на фона на засилен обществен и медиен натиск.

През последните години двойката се сблъска с редица предизвикателства, включително прекратяването на договор с Spotify през 2023 г. и съобщения за раздяла с Netflix през настоящата година.

По време на неотдавнашно посещение в Австралия Маркъл сподели, че е била подложена на сериозен онлайн тормоз, като се определи като „най-тролвания човек в света". Пред студенти тя заяви, че в продължение на години е била обект на постоянни критики и атаки в социалните мрежи.

От своя страна принц Хари също говори за трудностите в живота си, като призна, че се е чувствал „изгубен, предаден и безсилен" в различни моменти.

Публикациите на Маркъл в социалните мрежи се тълкуват като сигнал за надежда за нов етап в живота ѝ след продължителен период на изпитания.