Аманда Проуз: писателката, която превръща болката в надежда, с нова мегасделка

Много бързо британската писателка Аманда Проуз, известна със своите емоционални романи, които често разглеждат теми като семейство, любов, загуба и вътрешната сила на обикновения човек, се превърна в любимка на българския читател. А в България нейните романи се издават от издателството на медийната платформа „24 часа". Последната новина около Проуз е, че Bookouture – една от най-перспективните дигитални агенции – през този месец придоби правата на мащабна и епична поредица от четири книги. Тя проследява сестрите Рен, които след като губят родителите си и своя островен дом, трябва да пътуват по целия свят, за да изградят свое собствено независимо бъдеще на фона на свят на ръба на промяната. Първата книга се очаква да излезе през април 2027 г.

В България са издадени четири романа на Аманда Проуз – "Очакване", "Ново начало", "Пълно щастие" и "Всичко добро" (с логото на издателство "Труд"). Книгите й се отличават с това, че поставят в центъра „обикновения" човек и неговите житейски предизвикателства. Тя често пише за семейни отношения и майчинство, любов и раздяла, психично здраве и лични кризи, прошка и ново начало. Стилът на Аманда Проуз е директен, емоционален и силно въздействащ. Тя умее да създава реалистични персонажи, с които читателите лесно се идентифицират. Историите ѝ често са едновременно тежки и вдъхновяващи – показват трудностите на живота, но и възможността за преодоляването им. Нейните книги са популярни сред широка аудитория, защото засягат универсални човешки преживявания и предлагат надежда, съпричастност и разбиране. Самата Аманда има интересен и богат личен живот, съпътстван от много спадове и издигания както в професионален, така и в семеен аспект. Но пък днес тя се чете от милиони читатели по цял свят и е пример за това как човек трябва да преследва мечтите си и да вярва винаги в доброто и щастливия край.

