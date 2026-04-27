Мария Стефанова ще получи "Аскеер" за цялостен принос

Голямата актриса Мария Стефанова ще е тазгодишният носител на наградата "Аскеер" за цялостния си принос към театралното изкуство.

Отличията, които всяка година Театъра на армията раздава, ще се връчат по традиция на 24 май на церемония в театъра, а Стефанова е първият обявен лауреат на нея.

Актрисата е любимка на публиката с десетките си роли в киното, театъра и телевизията. Има многобройни награди за безспорния си талант, сред тях и е "Икар" за чест и достойнство, който получи от Съюза на артистите през 2023 г.