Дара за пети път треньор в “Гласът на България”

Дара пак ще е ментор в "Гласът на България". СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Певицата Дара, която тази година ще представя страната ни на Евровизия, за пети пореден път ще бъде част от треньорския състав на музикалния формат "Гласът на България".

Дара, която стана част от шоуто за първи път през 2021 г., бързо се превърна в ключова фигура в него, като впечатли както участниците, така и зрителите със своя модерен подход, енергия и усет към новите музикални таланти.

През годините тя доказва качествата си не само като артист, но и като ментор - под нейно ръководство победители в шоуто станаха Жаклин Таракчи (2022) и Славея Иванова (2024), което я нарежда сред най-успешните треньори в историята на формата. Би Ти Ви ще покаже "Гласът на България" най-вероятно наесен.

