Атанас Атанасов и Ивайло Христов номинирани за "Аскеер" за главна роля, вижте останалите

По традиция на 24 май тази година ще се връчат за 35-и път театралните награди "Аскеер". Отличията се дават от артисти за артисти за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.

Единадесетте спектаклови категории включват представленията и техните творци с осъществена премиера в периода от 1 април 2025 г. до 31 март 2026 г. Тази година „Академия Аскеер" удостоява с почетен „Аскеер" сценографа Младен Младенов, а голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова.

Вижте пълния списък на номинираните:

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ДРАМАТУРГИЯ

⦁ ЕЛЕНА ТЕЛБИС за „СЛОН В СТАЯТА" – Театър 199 „Валентин Стойчев";

⦁ ОЛЯ СТОЯНОВА за „ПУКНАТИНИ" – Драматично-куклен театър „Иван Радоев" – Плевен;

⦁ ПРЕСИЯН КУЗОВ за „РЪКАВИЦА" – Драматичен театър – Търговище.

ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА

⦁ ПАОЛА МАРАВИЛЯ за ролите й на АГЛАЯ ИВАНОВНА в „Лицето на ближния" по „Идиот" от Фьодор М. Достоевски (Програма „Изгонването на бесовете") – Театрална работилница „СФУМАТО" и на ПОЕТЪТ и ЛЮБИМАТА във „Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив;

⦁ ПЕТАР АНДРЕЕВ за ролята му на МАТ в „Зимата на червените фенери" от Адам Рап – Драматично-куклен театър „Васил Друмев" – Шумен;

⦁ ТЕОДОР КИСЬОВ за ролите му на ПАТСИ в „Новата танцувална зала" от Енда Уолш – Театър 199 „Валентин Стойчев" и на АКТЬОР в „Трябва и някакво действие, Хамлете", ателие - спектакъл върху текстове на Боян Крачолов – Театрална работилница „СФУМАТО".

ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

⦁ МАРИЯ СОТИРОВА за ролята й на БИРГИТ ХОФМАН в „Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив;

⦁ РАДЕНА ВЪЛКАНОВА за ролята й на РАДЕНА ВЪЛКАНОВА в „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката" от Иван Пантелеев – Народен театър „Иван Вазов";

⦁ СТАНКА КАЛЧЕВА за ролята й на КÀТРИН СÀНЧЕС в „Албион" от Майк Бартлет – Младежки театър „Николай Бинев".

ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ

⦁ АЛЕКСЕЙ КОЖУХАРОВ за ролята му на ХАНС в „Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив;

⦁ БОЖИДАР ЙОРДАНОВ за ролята му на ГЕЙБРИЪЛ в „Албион" от Майк Бартлет – Младежки театър „Николай Бинев";

⦁ КИРИЛ НЕДКОВ за ролята му на ПОЛ УОЛТЪРС в „Албион" от Майк Бартлет – Младежки театър „Николай Бинев".

СЦЕНОГРАФИЯ

⦁ ВАНИНА ЦАНДЕВА за „Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив;

⦁ ЕЛИС ВЕЛИ за „Албион" от Майк Бартлет – Младежки театър „Николай Бинев";

⦁ НИКОЛ ТРЕНДАФИЛОВА за „Слугините" от Жан Жьоне – Драматично-куклен театър – Враца и „Трейнспотинг" по Ървин Уелш – Малък градски театър „Зад канала".

КОСТЮМОГРАФИЯ

⦁ МАРИЕТА ГОЛОМЕХОВА за „Невидимо дете", драматургичен текст Полина Христова и Веселка Кунчева – копродукция между Държавен куклен театър – Стара Загора и Драматичен театър „Рачо Стоянов" – Габрово;

⦁ МАРИНА РАЙЧИНОВА за „Сън в лятна нощ" от Уилям Шекспир – Младежки театър „Николай Бинев";

⦁ МАРИЯ КОЛЕВА за „Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив.

ТЕАТРАЛНА МУЗИКА

⦁ АНТОНИ ДОНЧЕВ за „Новата танцувална зала" от Енда Уолш – Театър 199 „Валентин Стойчев";

⦁ ПЕТЯ ДИМАНОВА за „Сън в лятна нощ" от Уилям Шекспир – Младежки театър „Николай Бинев";

⦁ САШКО КОСТОВ и ЯВОР КАРАГИТЛИЕВ за „Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив.

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ

⦁ БОРЯНА ЙОВЧЕВА за ролята й на КЕЙКО ФУРУКУРА в „Жената-комбини" по едноименния роман на Саяка Мурата – Народен театър „Иван Вазов";

⦁ ЕЛЕНА ТЕЛБИС за ролята й на ЕЙДА, КРИСТИНА ЯНЕВА за ролята й на БРЕТА и СВЕТЛАНА ЯНЧЕВА за ролята й на КЛАРА в „Новата танцувална зала" от Енда Уолш – Театър 199 „Валентин Стойчев";

⦁ ИРИНИ ЖАМБОНАС за ролята й на АНА БЕРГМАН в „Сън в зимна нощ" от Александър Секулов – Малък градски театър „Зад канала".

ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ

⦁ АТАНАС АТАНАСОВ за ролята му на ПАЛАЧЪТ и ИВАЙЛО ХРИСТОВ за ролята му на СОКРАТ в „Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев – Театър 199 „Валентин Стойчев";

⦁ БОГДАН БУХАЛОВ за ролята му на МАРК РЕНТЪН в „Трейнспотинг" по Ървин Уелш – Малък градски театър „Зад канала";

⦁ МАРИЯН СТЕФАНОВ за ролята му на БАЙ ГАНЬО в „Бай Ганьо" от Алеко Константинов – Драматично-куклен театър „Иван Радоев" – Плевен.

МОНОСПЕКТАКЪЛ

⦁ „АЗ, КОЯТО ТЕ ОБИЧА" от Яна Борисова, режисьор Димитър Коцев – Шошо, сценография Ирена Дойчева, музика Милен Кукошаров, оператор Александър Станишев, монтаж Зорица Коцева, с участието на ДАРИН АНГЕЛОВ и специалното участие на Цветана Манева, Явор Милушев, Юлиан Вергов, Ана Пападопулу, Даниел Кукушев, продуцент АРТВЕНТ – „Théatro отсам канала";

⦁ „ВИКОВЕ ОТ ПОДЗЕМИЕТО" по Фьодор М. Достоевски, режисьор Стоян Радев, с участието на ЙОРДАН РЪСИН, продуцент АРТИТЮД – Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала";

⦁ „ТРИМА КРАЛЕ" от Стефан Бересфорд, режисьор Юлиян Петров, костюми Рая Пеева, с участието на ЯВОР БАХАРОВ, продуцент ЯБ ФИЛМС – Театър „Възраждане".

РЕЖИСУРА

⦁ ДИАНА ДОБРЕВА за „Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив;

⦁ ЗАФИР РАДЖАБ за „Албион" от Майк Бартлет – Младежки театър „Николай Бинев";

⦁ КРИС ШАРКОВ за „Зимата на червените фенери" от Адам Рап – Драматично-куклен театър „Васил Друмев" – Шумен.

НАЙ-ДОБРО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

⦁ „АЛБИОН" от Майк Бартлет, режисьор Зафир Раджаб – Младежки театър „Николай Бинев";

⦁ „ВЛЮБЕНИЯТ ДИРИЖАБЪЛ" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева – Драматичен театър „Николай О. Масалитинов" – Пловдив;

⦁ „ПОСЛЕДНАТА НОЩ НА СОКРАТ" от Стефан Цанев, режисьор Съни Сънински – Театър 199 „Валентин Стойчев".