Филмът "Майкъл" оглави боксофис класацията на Северна Америка, постави рекорд

„Майкъл" - високобюджетната продукция за Майкъл Джексън, не се повлия от лошите рецензии и проблемите по време на снимките и оглави боксофис класацията на Северна Америка, поставяйки нов рекорд за дебют на музикален биографичен филм, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

През първия си уикенд по кината в САЩ и Канада филмът „Майкъл" на „Лайънсгейт" реализира постъпления в размер на 97 милиона щатски долара. Досегашният рекорд от 60,2 милиона щатски долара, поставен през 2015 г., принадлежеше на „Бандата от Комптън" (Straight Outta Compton). Друг биографичен хит - „Бохемска рапсодия", дебютира с 50 милиона щатски долара през 2018 г. и впоследствие спечели над 910 милиона щатски долара в световен мащаб.

„Майкъл" отбеляза и солидни международни продажби, реализирайки 120,4 милиона щатски долара. С това общите му глобални приходи стават 217,4 милиона щатски долара, което също е нов рекорд за музикален биографичен филм.

Преди няколко седмици прогнозите за приходите от дебютния уикенд на екран на „Майкъл" бяха по-близки до 50 милиона долара. В навечерието на уикенда студиото прогнозираше около 70 милиона долара. Филмът обаче надмина всички очаквания.

Според Адам Фогелсън от „Лайънсгейт" са били налице „всички възможни признаци, че нещо подобно може да се случи".

Дори на доходоносния пазар на биографичните филми за музиканти „Майкъл" беше смел залог от страна на „Лайънсгейт" за една изключително популярна, но и противоречива личност. Репутацията на Джексън, който почина през 2009 г. на 50-годишна възраст, беше многократно опетнена от обвинения в сексуално малтретиране на деца. Самият Майкъл Джексън и наследниците му поддържаха тезата за неговата невинност. Той беше оправдан в единствения си наказателен процес през 2005 г.

Някои членове на семейството на Джексън се противопоставиха на филма. Джанет Джексън не участва в проекта и не се появява в него. Дъщерята на Майкъл Джексън, Парис, го нарече „страна на фантазиите". Три години обаче след Leaving Neverland - документалния филм от 2009 г. за предполагаемия сексуален тормоз над деца от страна на Краля на попа, продуцентът на „Бохемска рапсодия" Греъм Кинг обяви планове за биографичния филм. За ролята на Майкъл Джексън беше избран племенникът на певеца - Джафар Джексън.

Производството на филма „Майкъл" беше белязано от редица трудности.

Критиците не бяха благосклонни към лентата заради това, че премълчава някои от по-неудобните аспекти от живота на Майкъл Джексън. Публиката обаче беше далеч по-ентусиазирана.

„В природата на човека е заложено да се забавлява в киносалона", каза Пол Дергарабедиян, ръководител на отдела за пазарни тенденции в „Комскор" (Comscore).

„Филмът „Майкъл" беше идеално позициониран преди началото на летния сезон, който стартира по-късно тази седмица с „Дяволът носи Прада 2", който също се очаква да надмине дори и най-оптимистичните прогнози за първия уикенд", допълни анализаторът.

След три седмици на върха в северноамериканския боксофис, „Супер Марио Галактика: Филмът" отстъпи на втора позиция с постъпления от уикенда в размер на 21,2 милиона щатски долара.

Третото място заема друг филм за космически приключения - „Проектът „Аве Мария" с Райън Гослинг в главната роля, който през шестия си уикенд по кината е реализирал постъпления в размер на 13,2 милиона щатски долара.

Челната петица в боксофис класацията на Северна Америка се допълва от хоръра „Мумията" („Мумията на Лий Кронин") и романтичната комедия „Драмата" с участието на Зендая и Робърт Патинсън. Приходите от продажбата на билети за двата филма в киносалоните на САЩ и Канада през уикенда възлизат съответно на 5,6 милиона щатски долара и 2,6 милиона щатски долара.