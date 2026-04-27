Единственият жив музикант от Царския военен оркестър слуша от първия ред концерта на филхармонията ни в Берлин

Софийската филхармония изнесе голям концерт в Берлин в неделя, а от първия ред с голямо вълнение го гледа един възрастен мъж. Това бе Димитър Титов - 102-годишният обоист на Царския военен симфоничен оркестър. “Последният останал жив музикант от легендарния оркестър на Саша Попов, който днес се нарича Софийска филхармония! Вълнението беше огромно, особено в момента, в който цялата зала се изправи на крака да го аплодира!”, написа след концерта маестро Найден Тодоров - служебен министър на културата, който бе диригент на спектакъла.

Титов се радва на гастрола на колегите си, казва им, че се чувства щастлив и горд от оркестъра. И дори взема автограф от Тодоров.

Царският военен симфоничен оркестър е основан през 1936 г. и е първият български държавен музикален институт с единствената задача да изнася симфонични концерти. Негов диригент е Саша Попов, състои се от 80 оркестранти. През 1949 г. е преименуван на Софийска държавна филхармония.

“Музикалната година не е за оплакване дотук - след като започна в концертната зала на Пекин, се случиха прекрасни концерти в старата филхармонична зала на Хамбург, театър “Шан-з-Елизе” в Париж, “Рудолфинум” в Прага, “Тонхале” в Цюрих, а сега и във филхармонията на Берлин”, написа Найден Тодоров. Той покани меломаните на следващия си съвместен концерт със Софийската филхармония в зала “България” на 21 май, когато солист на вечерта ще бъде легендарният цигулар Гидон Кремер.

