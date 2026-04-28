Изненада! Детски атракциони "изплюват" българското 1 евро, но само ако е ново

Монетите ни са досущ като тези на другите държави, обясняват от БНБ

Различна ли е българската монета от 1 евро, щом атракционите с плюшени играчки не я приемат? Това се чудят посетителите на новия увеселителен парк в сърцето на София на мястото на някогашния паметник на Съветската армия, когато се наредят на опашка да пробват късмета си да спечелят плюшена играчка. Правилата на машините са лесни - пускаш монетка от 1 евро и имаш право на една игра, в която може да ти се падне красиво мече, зайче или друга животинка. Но тук идва изненадата за посетителите - машините “изплюват” българското евро.

Ако монетите са нови и по-лъскави, тогава устройствата не ги приемат. Случва се на всяка вендинг машина. Това обясниха от екипа на Makaroon.bg, които са организатори на фестивала Sunfest Sofia, разположен в Княжеската градина. Там впрочем се издига и най-високото виенско колело у нас - 40 метра.

Проблем с българското евро няма, то е досущ като монетите на другите държави, обясниха и от Българската народна банка. Все пак, ако посетителите не успеят да пуснат паричката си, до машините с играчки има касиер, който може да помогне.

“И ние сме забелязали, че понякога автоматът не приема някои монети. Няма конкретна причина, но със сигурност не е вярно, че изобщо не приема 1 евро”, каза пред “24 часа” Мария Банева от Makaroon.bg. По думите ѝ се случва и на други вендинг машини, които “изплюват” монетите и не ги приемат.

