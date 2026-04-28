Биографичният филм "Майкъл" гледаха две трети от зрителите у нас през уикенда

Биографичната драма „Майкъл", проследяваща живота на Майкъл Джексън от 60-те години до края на 80-те на миналия век, е най-гледаният филм у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Лентата, чието създаване започва още от 2019 година, е гледана от 31 614 зрители и има 236 725 евро приходи, като 10 000 от зрителите са от предпремиерните му прожекции.

На втора позиция е изместен триседмичният първенец - анимацията „Супер Марио Галактика: Филмът", който продължава лентата от 2023 година. Познатият герой от видеоигрите, който този път поема в Космоса, за да се срещне с принцеса Розалина, е гледан от 71 931 зрители и има 508 280 евро за месец у нас.

Трети е хорърът „Мумията", който е втора седмица по екраните. Над двучасовата история, залагаща на класическия хорър, вече е с 13 626 зрители и 101 772 евро от продажбата на билети, пише БТА.

На четвърто място е „Проектът „Аве Мария", който е по екраните от месец и половина. Пътуването на героя на Райън Гослинг в космоса, за да открие начин за преодоляване на заплаха за Земята и цялата Слънчева система, е с 64 665 зрители и има 510 554 евро от билетите му.

Пета сред десетте най-гледани филми е втората премиера от миналия петък - германския „Училището на магическите животни 4". Новата порция от приключения по романите на Маргит Ауер, е с 1 515 зрители и 10 095 евро приходи.

На шесто място е романтичния „Драмата", който отбелязва месец по екраните у нас. Историята на влюбените герои на Зендая и Робърт Патисън, която преобръща цяла сватбена церемония, е с вече 19 273 зрители и 137 518 евро приходи.

Седмо място заема анимацията „Кокозайо и тайната на мармота". Историята на героя - наполовина пиле, наполовина заек, който издирва легендарен мармот със свръхестествени сили, са видели 5 056 зрители, а за двете седмици на екран приходите са 32 749 евро.

Осми по ред е хърватско-сръбския „Балканска сватба", който е трета седмица в кината. Как малка сватба в отдалечен курорт прераства в междудържавно съревнование са гледали 8 695 зрители, а приходите са 61 294 евро.

На девето място е японската анимация „Доставките на Кики". Разказът за това как тийнейджърката вещица Кики използва възможностите си, за да направи бърза служба за доставки в малко градче и последствията от това има вече 1 620 зрители и 13 690 евро приходи.

Десета позиция заема анимацията „Хопъри", която е вече втори месец по екраните. Прехвърлянето на съзнанието на тийнейджърка в моторизиран бобър и случващото се след това, стигащо до животинско въстание, има 44 104 зрители и 317 494 евро.

През изминалият слънчев и топъл уикенд кино са предпочели да гледат 38 401 зрители. Миналата година по същото време филми са гледали 32 672 души.