Нощният живот в Пловдив отчете силен интерес към предстоящото гостуване на нашумялата в интернет DJ Samsara в LunOr Bar & Club на 1 май. Реакцията дойде само дни след като артистката обяви в социалните си мрежи, че идва в града, а последвалите запитвания към клуба и към самата Samsara доведоха до добавянето на втора дата. Така на 1 май тя ще бъде основният гост зад пулта заедно с DJ Атанас Янев, а на 2 май ще остане под тепетата като специален гост към вече планираната съботна вечер с DJ Vasko C и Иван Петров.

Двете поредни събития ще предложат на публиката различна динамика и концепция. Докато в петъкDJ Samsara ще бъде основният двигател на вечерта, подкрепена от DJ Атанас Янев, в съботната нощ тя ще се включи като ексклузивен специален гостчаст от вече планираната програма с DJ Vasko C и Иван Петров, което обещава една по-комплексна и многопластова музикална енергия на дансинга.

За хората, които следят пулса на съвременната електронна музика, този фурор далеч не е изненада. DJ Samsara е артист, който носи със себе си цяла културна вселена. Нейният силно разпознаваем почерк стъпва върху плътната и танцувална основа на afro house ритъма, майсторски преплетен с хипнотични арабски вокали и екзотични ориенталски мотиви. Тракове като “Tiki Taka”, “Ederlezi” и “Oman” вече са се превърнали в нейни визитни картички. Този специфичен звук, съчетан с магнетичен визуален стил, работи безотказно в дигиталното пространство. Именно силното ѝ присъствие в социалните мрежи е катализаторът, който събира и консолидира публиката ѝ много преди тя изобщо да прекрачи прага на клуба.

Случаят със Samsara е показателен за една по-дълбока промяна в начина, по който модерната публика консумира нощен живот. Решението за излизане вече не е продиктувано просто от навика, а от изградената онлайн връзка с конкретния артист. За LunOr тази двойна премиера е категорично потвърждение за посоката, която клубът последователно налага. Следвайки успешните събития с имена като Claudia Leon, &SARA и SilverFox, гостуването на Samsara затвърждава една нова клубна реалност за прецизна селекция на международни артисти с ясно дефиниран звук и публика, която идва не за обичайното парти, а за да преживее музиката. Този подход постепенно и необратимо превръща клуба от място за забавление в културна точка, която диктува тенденции.