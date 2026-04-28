Тейлър Суифт регистрира гласа и образа си като търговска марка, за да се защити от злоупотреби с ИИ

Суперзвездата на поп музиката Тейлър Суифт е подала заявления в Американския институт за интелектуална собственост за регистрация като търговски марки на два звукови семпъла и своя снимка на сцената, предадоха Ройтерс и АФП.

Според адвокат по търговските марки това представлява опит на певицата да защити своите глас и образ от „дийпфейк" видеоклипове и аудиозаписи, създадени с помощта на изкуствен интелект (ИИ).

По-рано подобна стъпка предприе американският актьор Матю Макконъхи, припомнят БТА.

Заявленията са подадени в американската Служба за патенти и търговски марки на (USPTO), като в тях фирмата TAS Rights Management на Тейлър Суифт е посочена като собственик на двата семпъла и снимката.

Семпълът представлява музикален откъс, звук или комбинация от звуци, които се вмъкват, смесват, компилират в музикално произведение или импровизация.

Всеки от семплите започва с Hey, it's Taylor (Здравейте, аз съм Тейлър) и обявява излизането на най-новия й албум The Life of a Showgirl, издаден в началото на октомври миналата година.

Говорител на Тейлър Суифт не е отговорил веднага на молбата за коментар, нито посочените в заявленията адвокати.

Образът и гласът на певицата са били използвани в безброй генерирани от ИИ клипове - от фалшива реклама до фалшива политическа подкрепа и експлицитни изображения.

През септември 2024 г. Тейлър Суифт критикува публикуването на официалния сайт на кампанията на Доналд Тръмп на фалшива нейна снимка с призив да бъде подкрепена кандидатурата на милиардера републиканец.

„Това засили страховете ми, свързани с изкуствения интелект и опасността от дезинформация", коментира тогава певицата в Инстаграм.

Благодарение на напредъка в моделите с изкуствен интелект вече е възможно да се синтезира глас за няколко секунди и само с кратък откъс, докато преди няколко години за целта бяха необходими дълги записи и няколко дни.

Поради това много артисти се тревожат от неконтролираното използване на образа и гласа им от платформи за изкуствен интелект.

Няколко американски щата са приели закони, които го забраняват, но много от тях се отнасят предимно до злонамереното използване или използването за търговски цели. Само няколко, по-специално законът ELVIS, приет от местния парламент на Тенеси през 2024 г., предлагат по-широка защита.

Много малко актьори са предприели съдебни действия, за да защитят правата си. Един от най-забележителните примери остава този на актрисата Скарлет Йохансон, която през 2023 г. заведе дело срещу приложението Лиса Ей Ай (Lisa AI) за това, че без нейното съгласие е създало ИИ аватар по неин образ и подобие за реклама.