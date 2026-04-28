Травис Келси не иска Хари Стайлс да е гост на сватбата му с Тейлър Суифт

Бившият приятел на Тейлър Суифт — Хари Стайлс — може да не присъства на сватбата ѝ с Травис Келси.

Хари, за когото се твърди, че е сгоден за холивудската актриса Зоуи Кравиц, имаше кратка връзка с Тейлър през 2012–2013 г.

Макар този роман отдавна да е приключил и Зоуи да е потенциален гост на събитието, източници твърдят, че Травис не желае Хари да присъства на сватбата му с изпълнителката на Midnights.

„Нещата между Тейлър и Хари не приключиха добре. Публично това е отдавна минало, но в личен план темата остава деликатна", споделя източник пред Роб Шутър.

Според същите източници, идеята някой от известните бивши на Тейлър да се появи на сватбата не е особено привлекателна за звездата от NFL, пише Daily Jang.

„Травис не иска Хари Стайлс дори близо до тази сватба. Как изобщо да се конкурира с него?"

Причината не е толкова ревност, колкото несигурност:

„Хари символизира един бляскав период от миналото на Тейлър — и Травис е напълно наясно с това."

Новината идва малко след като беше потвърден годежът на Хари Стайлс и Зоуи Кравиц. Според Page Six, появата на актрисата с пръстен е била потвърждение от близък източник.

„Той е напълно запленен от нея. Би направил всичко за нея", твърди източникът.

От своя страна, Зоуи, която от известно време е свързвана романтично с Хари, е описвана като „на седмото небе".

Междувременно Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха през август миналата година и планират да сключат брак това лято. Двамата обявиха годежа си с красив пост в Instagram, придружен от впечатляващи снимки, като връзката им датира от 2023 г.